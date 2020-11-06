Atv Müge Anlı canlı yayınında bugün (6 Kasım 2020 Cuma) neler oluyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
Kastamonu'dan Çorum'a evlenme hayaliyle giden 39 yaşındaki Hasan Ayıcı, 15 yaş küçük sahte geline 76 bin lirasını kaptırdı.
64 ve 66 yaşındaki karı kocanın şüpheli kaybı, suçlanan dayılar, çarpıcı iddialar! Şüphelerin odağında bir dayı, Zeliha ve Ceydet Uysal'ın şüpheli kaybında son durum ne? Didik didik arandılar, hiçbir yerde bulunamadılar. Geçmişten gelen olaylar, bitmeyen tartışma... Cevdet ve Zeliha Uysal çiftinin kabında 12. gün! Ablası ve eniştesi kaybolan iddiaların odağındaki dayı Kadir Altınay Müge Anlı canlı yayınında... Bünyamin Bey'in arsa hırsı Uysal çiftinin sonu mu oldu? Uysal çiftinin kuşu dolu kaybı Müge Anlı'da araştırılıyor.
Hiç görmedi, hiç tanımadı... Varlıklarından bile haberdar değilken, 27 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrendi. 5 günlük iken yurda bırakılan Arzu Karadeniz, Müge Anlı canlı yayınında ailesini arıyor.
Erkek çocuk istiyordu, 7 kızı oldu. Oğlu olmadığı için eşine kızdı, kayıplara karıştı. 3 yıldır kendisinden haber alınamayan 49 yaşındaki Kadir Sarı'ya ne oldu? Kaptan sonra şüpheli olaylar, iddialar, ihtimaller...