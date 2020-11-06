12 sezondur ekranda olan ve başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Esra Erol'da canlı yayınında bugün (6 Kasım 2020 Cuma) neler oluyor?
Necati, bugün annesi Tülay hanımla karşı karşıya gelecek! Büyük hesaplaşma!
Türkiye nefesini tuttu, bu haberi bekliyor! Hiçbir haber alınamayan Esra Evans nerede? Bir mucize gerçek oldu, Necati'nin kardeşini Esra Erol buldu. Abi kardeş 38 yıl sonra Esra Erol'da canlı yayınında kavuştu! İki kardeş şimdi, 10 yaşındayken Amerika'ya evlatlık verilen 41 yaşındaki kardeşleri Esra Evans'ı arıyor! 31 yıl önce Amerika'ya evlatlık verilen Esra Evans'la ilgili son dakika gelişmesi Esra Erol'da canlı yayınında!
Akılalmaz iddialar, şok suçlamalar! Önce sosyal medyada düet yaptı, sonra kocası işe gidince çocuğunu da alıp Abbas'a kaçtı! Büyük yüzleşmede bugün son perde! Gelin - kaynananın büyük hesaplaşması! Hasan Hüseyin'in karısı Şerife Nur'a son teklifi ne olacak?
Tazegül'ü eski eşine bakıcı olarak aldı! Kısa süre sonra nikah masasına oturdu! Yoldan bulduğunu nikah şahidi yaptı! O konuştu, herkesi çileden çıkardı! Sadece 3 ay evli kaldığı Tazegül tarafından yüz binlerce lira dolandırıldı! Zeynal Bey'in akıl almaz iddiası Tazegül Hanım'ın sessizliğini bozdu. O konuşacak yer yerinden oynayacak!
27 yıl boyunca annesini bir kez gördü! 15 yıldır da annesinden hiçbir haber alamadı! Uğur'un yıllardır bitmeyen anne hasreti Esra Erol'da son buluyor! Hayatında hiç görmediği, sesini duymadığı annesi Esma Fidancı'yı Esra Erol buldu. 3. evliliğini yaptığı öğrenilen Esma Hanım'ın soyadının Tiryaki olduğu ortaya çıktı.