12 sezondur ekranda olan ve başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Era Erol'da canlı yayınında bugün (30 Ekim 2020 Cuma) neler oluyor?
Kocası Sercan 2 yaşındaki kızı Nursel'i alıp 3 Ekim'de ortadan kayboldu. Evladından hiç haber alamayan Şeyma'nın isyanı sonrası bugün konuşma sırası Sercan'da! Sercan'ın ailesi canlı yayında konuşacak! Gerçekler canlı yayında ortaya çıkacak!
Esra Erol'da bugün gündeme gelen isimlerden birisi de Sevil Benli oldu. Eşi Mustafa Bey karısının bir gece vakti evi terk ederek gittiğini söyledi. 20 Ekim akşamından beridir kendisinden haber alamadığı eşi için polise de başvuran Mustafa Benli Esra Erol'da'ya katıldı.
10 ve 11 yaşlarında iki çocuğunu evde bırakıp 1 yaşında küçük çocuğunu yanına alarak kaçan Sevil Benli'nin Sefer Coşkun'la kaçtığını iddia eden Mustafa Benli, eşinin daha önce de Sefer ile mesajlaştığını belirtti. Mustafa Bey ile Sevil Hanım tüm kozlarını stüdyoda paylaşacak! bugün yüzleşme vakti!