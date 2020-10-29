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    • 29.10.2020 16:38
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    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE! 9 aylık bebeğini taksiciye veren Sibel'den şoke edecek istek!

    Atv canlı yayınında Esra Erol'da programında bugün, (28 Ekim 2020 Çarşamba) neler yaşanıyor? Bebeğini satmak istediği iddiaları ortalığı karıştırdı! Türkiye'yi sarsan olayda Sibel'in 9 aylık bebeğiyle ilgili son isteği şoke edecek! 4 gündür hiçbir haber alınamayan Ece Çaylak nerede? Şeyma Hanım, 3 Ekim'den bu yana göremediği kızı Nurse'e kavuşabilecek mi? Hepsi ve daha fazlası 29 Ekim 'da canlı yayınında!

    12 sezondur ekranda olan ve başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Era Erol'da canlı yayınında bugün (29 Ekim 2020 Perşembe) neler oluyor?

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    Daha 4 aylıkken bebeğini hiç tanımadığı taksici Şükrü ve Hatice'ye verdi ne aradı ne sordu. Bebeğini satmak istediği iddiaları ortalığı karıştırdı! Türkiye'yi sarsan olayda Sibel'in 9 aylık bebeğiyle ilgili son isteği şoke edecek!

    Kocası Sercan 2 yaşındaki kızı Nursel'i alıp 3 Ekim'de ortadan kayboldu. Evladından hiç haber alamayan Şeyma'nın isyanı!

    Ece Çaylak nerede? Markete gidiyorum diye çıktı bir daha geri dönmedi. 4 gündür hiçbir haber alınamayan Ece Çaylak'a ne oldu?
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    Haberler Televizyon ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE! 9 aylık bebeğini taksiciye veren Sibel'den şoke edecek istek!