ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE! 9 aylık bebeğini taksiciye veren Sibel'den şoke edecek istek!

12 sezondur ekranda olan ve başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Era Erol'da canlı yayınında bugün (29 Ekim 2020 Perşembe) neler oluyor?
Daha 4 aylıkken bebeğini hiç tanımadığı taksici Şükrü ve Hatice'ye verdi ne aradı ne sordu. Bebeğini satmak istediği iddiaları ortalığı karıştırdı! Türkiye'yi sarsan olayda Sibel'in 9 aylık bebeğiyle ilgili son isteği şoke edecek!
Kocası Sercan 2 yaşındaki kızı Nursel'i alıp 3 Ekim'de ortadan kayboldu. Evladından hiç haber alamayan Şeyma'nın isyanı!
Ece Çaylak nerede? Markete gidiyorum diye çıktı bir daha geri dönmedi. 4 gündür hiçbir haber alınamayan Ece Çaylak'a ne oldu?