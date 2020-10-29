KURULUŞ OSMAN 32. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kuruluş Osman 32. yeni bölüm fragmanı ise heyecan dolu yeni bölümün müjdesini verdi. Osman Bey, ağabeyi Savcı Bey'i bulabilecek mi? Ertuğrul Bey'in Kayıların iki ateş arasında kalmaması için aldığı önlemler başarılı olacak mı?

Osman Bey, Geyhatu ve Moğolları nasıl durduracak? Göktuğ infaz edilecek mi? Nikola ve Flatyos, Moğol tehlikesini kullanarak Kayıları nasıl sıkıştıracak? Bamsı Bey'in dönüşü obada neleri değiştirecek?