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    • 28.10.2020 16:59
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! Sibel 9 aylık bebeğini para karşılığı satmaya mı çalıştı? Türkiye'yi sarsan iddia...

    Atv canlı yayınında 'da programında bugün, (28 Ekim 2020 Çarşamba) neler yaşanıyor? Aylardır haber alınamayan Rahime ve 4 yaşındaki çocuğuyla ilgili son dakika gelişmesi! Rahime ve çocuğu kimin yanında? Kimliğini bile almadan ortadan kayboldu! 19 Ekim'den bu yana kayıp olan 16 yaşındaki Çilem'in sır dolu kaçış hikayesi ve daha fazlası 28 Ekim 2020 Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

    12 sezondur ekranda olan ve başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Era Erol'da canlı yayınında bugün (28 Ekim 2020 Çarşamba) neler yaşanıyor?

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    Bir mucize daha gerçek olacak mı? Buse annesini bulacak mı? Hiç görmediği biyolojik anne babasını arayan genç bir kız! Tek isteği öz anne babasını bir kez olsun görüp, sesini duymak. Kendisini büyüten annesiyle yayına gelen 18 yaşındaki Buse Filiz'in herkesi gözyaşlarına boğacak hikayesi...

    Birkaç parça eşya aldı, kimliğini bile almadan ortadan kayboldu!16 yaşındaki Çilem ile ilgili herkesi şok edecek son dakika gelişmesi!

    Sibel 9 aylık bebeğini para karşılığı satmaya kalktı mı? Bu iddia ortalığı karıştıracak!

    Karısı rahime ve 4 yaşındaki çocuk nerede? kimin yanında? büyük kaçışta büyük şok!
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    Haberler Televizyon ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE! Sibel 9 aylık bebeğini para karşılığı satmaya mı çalıştı? Türkiye'yi sarsan iddia...