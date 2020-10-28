12 sezondur ekranda olan ve başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Era Erol'da canlı yayınında bugün (28 Ekim 2020 Çarşamba) neler yaşanıyor?
Bir mucize daha gerçek olacak mı? Buse annesini bulacak mı? Hiç görmediği biyolojik anne babasını arayan genç bir kız! Tek isteği öz anne babasını bir kez olsun görüp, sesini duymak. Kendisini büyüten annesiyle yayına gelen 18 yaşındaki Buse Filiz'in herkesi gözyaşlarına boğacak hikayesi...
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