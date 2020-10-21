Kuruluş Osman 30. bölüm canlı izle! ATV canlı yayın Kuruluş Osman yeni bölüm izle! Çarşamba akşamlarına büyük bir heyecanla izlenen Kuruluş Osman'da bu akşam ortalık iyice karışmaya başlıyor. Dizide bu hafta 'Uçan Ateş'in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola yeni bir ordu kurmak için tedbirler alırken; Yavlak Arslan, Geyhatu ve Moğollar'ı Osman Bey'in üzerine çekecek planını uygulamaya koyar. İşte Kuruluş Osman 30. bölüm izleme linki

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KURULUŞ OSMAN 30. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

"Öyle bir ordu olacak ki, tüm cihana Türk İslam nizamı getirecek!"

Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'le nihayet kavuşuyor.