Kuruluş Osman 31. bölüm fragmanı izle

ATV ekranlarında yeni sezonunda büyük bir beğeniyle takip edilen Kuruluş Osman dizisinde bu hafta yaşanan gelişmeler heyecanla takip edildi. Son bölümde Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun'un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geldi. İşte Kuruluş Osman 31. bölüm fragmanı

KURULUŞ OSMAN 30. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

"Öyle bir ordu olacak ki, tüm cihana Türk İslam nizamı getirecek!"

Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'le nihayet kavuşuyor.

OSMAN VE SAVCI'NIN KAVGASI

Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun'un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya gelir.

YAVLAK ARSLAN'IN YENİ PLANI

'Uçan Ateş'in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola yeni bir ordu kurmak için tedbirler alırken; Yavlak Arslan, Geyhatu ve Moğollar'ı Osman Bey'in üzerine çekecek planını uygulamaya koyar.

OSMAN VE ERTUĞRUL BEY BULUŞMASI

Osman Bey ve Ertuğrul Bey buluşmasında neler yaşanacak? Savcı Bey'in gelişi beylik mücadelesine nasıl etki edecek?

GEYHATU GELİYOR

Söğüt'teki veba salgını uç bölgesini nasıl etkileyecek? Nikola ve Flatyos'un planı ne? Yavlak Arslan'ın planı işleyecek mi? Geyhatu'nun uç bölgesine gelişi, dengeleri nasıl değiştirecek?