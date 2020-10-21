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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oğlu Karan annesiyle Etiler'de! Yıldızları görmeden uyumayan Karan bebek...
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oğlu Karan annesiyle Etiler'de! Yıldızları görmeden uyumayan Karan bebek...
Magazin dünyasının yakından takip ettiği Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçviit'in eşi Fahriye Evcen, oğlu Karan ile Etiler'de görüntülendi. Eşi Burak Özçivit'in kısa saçlı halini daha çok beğendiğini bir kez daha yenileyen Evcen, "Kesinlikle kısa saç" dedi. Yeni bir projesi olmadığını da dile getiren oyuncu ardından aracına binerek oradan uzaklaştı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ise oğlu ile ilgili ilginç bir anısını paylaştı. Reklam yüzü olduğu giyim markasının soru-cevap bölümünde, oğlu Karan ile ilgili bir anısını paylaşan Özçivit, Karan'ın da annesi gibi uzaya ve gökyüzüne meraklı olduğunu söyledi.
21.10.2020 12:50
- Son Güncelleme: 21.10.2020 13:08
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen, oğlu Karan ile Etiler'de görüntülendi. Karan'ı araçtaki bebek koltuğuna oturtan ünlü oyuncu, "Biraz Karan'la vakit geçirdim. Boş günümdü" dedi.
Eşi Burak Özçivit'in kısa saçlı halini daha çok beğendiğini bir kez daha yenileyen Evcen, "Kesinlikle kısa saç" dedi. Yeni bir projesi olmadığını da dile getiren oyuncu ardından aracına binerek oradan uzaklaştı.
Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, reklam yüzü olduğu giyim markasının soru-cevap bölümünde, oğlu Karan ile ilgili bir anısını paylaştı. Özçivit, Karan'ın da annesi gibi uzaya ve gökyüzüne meraklı olduğunu söyledi.
"YILDIZLARI GÖRMEDEN UYUMAZ"
'Yıldız deyince aklınıza geliyor?' sorusuna cevap veren Özçivit, "Bu aralar yıldız deyince aklıma Karan geliyor. Çünkü işten gelince onu ben uyutuyorum. Beyefendi yıldızları görmeden uyumuyor, onu bahçeye çıkarıp yıldızları gösteriyorum." dedi.
"AYNI ANNESİ"
Daha önce gök bilimine her zaman farklı bir ilgisi olduğunu aktaran Fahriye Evcen, bu durumun sorulması üzerine şu yanıtı vermişti: "Doğanın her köşesi bana 'ev' gibi ama gökyüzünü özellikle gece izlerken oraya ait hissediyorum. Sonsuzluk hissi ayın ve yıldızların parıltısı beni içine çekiyor."