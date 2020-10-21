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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in oğlu Karan annesiyle Etiler'de! Yıldızları görmeden uyumayan Karan bebek...

Magazin dünyasının yakından takip ettiği Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçviit'in eşi Fahriye Evcen, oğlu Karan ile Etiler'de görüntülendi. Eşi Burak Özçivit'in kısa saçlı halini daha çok beğendiğini bir kez daha yenileyen Evcen, "Kesinlikle kısa saç" dedi. Yeni bir projesi olmadığını da dile getiren oyuncu ardından aracına binerek oradan uzaklaştı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ise oğlu ile ilgili ilginç bir anısını paylaştı. Reklam yüzü olduğu giyim markasının soru-cevap bölümünde, oğlu Karan ile ilgili bir anısını paylaşan Özçivit, Karan'ın da annesi gibi uzaya ve gökyüzüne meraklı olduğunu söyledi.

21.10.2020 12:50 - Son Güncelleme: 21.10.2020 13:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





