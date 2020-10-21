



OSMAN BEY ERTUĞRUL BEY İLE KAVUŞUYOR

Kuruluş Osman'ın son bölümünde Ertuğrul Bey ve Osman Bey'in hasret giderdiği sahne geceye damgasını vurdu.



Tuzaktan kurtularak obaya dönen Osman Bey, babası Ertuğrul Bey'in huzuruna çıkar. Osman Bey, karşısına çıktığı Ertuğrul Bey'in elini öptükten sonra "Sana canım feda babam" dedi. Uzun bir aradan sonra kavuşan baba-oğul birbirlerine sıkı sıkı sarılır.

"Baban Ertuğrul Bey seni çağırdı" yalanıyla tuzağa düşen Osman Bey, düşmanı bertaraf etti. Alpleriyle buluşan Osman Bey obaya döndü ve babası Ertuğrul Bey'e kavuştu.



"EĞER GELMESEYDİN YAZIMIZ KIŞ OLURDU"

Obaya gelen Osman Bey, babası Ertuğrul Bey'in yanına gider. Ertuğrul Bey'in elini öptükten sonra "Sana canım feda babam" dedi.

Ertuğrul Bey, "Senin yolunda nice kor ateşten geçerim. Geçerim de içim yanmaz. Sana gelir babam." diyen oğlu Osman Bey'e, "Bilirim oğlum, bilirim. Eğer gelmeseydin yazımız kış olurdu. Eğer başına bir hal gelseydi öfkem 7 iklimde boran olurdu. Bunu da sen bilesin." sözleriyle cevap verdi.

Babasının sözleri karşısında bir kez daha gururlanan Osman Bey, "Allah'ın izniyle bu sancağın altında nice zalime diz çöktüreceğiz. Bunu da bilirim" diyerek Ertuğrul Bey'e sarıldı.

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Osman Bey'e pusu kurulan sahne geceye damgasını vurdu.



OSMAN BEY'İN ORDUSUNDAN BEKLENTİSİ

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde "Şehadete sevdalı..." başlığıyla yayınlanan sahne geceye damgasını vurdu.



Sezona zirvede başlayan ve ilk bölümüyle çok konuşulan rekortmen dizi Kuruluş Osman'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kuruluş Osman'ın 29'uncu bölümünde, Osman Bey kendisine kurulan tuzağı bertaraf etmek için mücadele ediyor.



Babasıyla buluşmak üzere Kayı Obası'ndan ayrılan Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan kurtulmak için mücadele ederken; uç bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Nikola ve Flatyos, Kayı Obası'na geliyor.





OSMAN BEY VE BALA HATUN KAVUŞUYOR!

Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Dizinin son bölümünde "Yoktun, yok oldum!" başlığıyla yayınlanan ve Osman Bey ve Bala Hatun'un kavuşup, özlem giderdiği anlara yer verilen sahne geceye damgasını vururken izleyiciden de tam not aldı.

