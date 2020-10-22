ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE! Nilgül Alpak'ın ilk ve tek nikahlı eşi konuşacak yer yerinden oynayacak!

Atv canlı yayınında bugün, (22 Ekim 2020 Perşembe) Esra Erol'da programında neler oluyor? 3 kardeşin anneleriyle başbaşa geçirdiği ilk akşamdan çok özel dakikalar! Sakın kaçırmayın! DNA testi sonucu bugün açıklanacak! Aslan Sarıcan, Doğan'ın babası mı? Nilgül Hanım'ın ilk ve tek nikahlı eşi ve Emrah'ın babası olan Ahmet Bey ilk kez konuşacak! O konuşacak yer yerinden oynayacak!

ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

Gözü yaşlı genç bir annenin feryadı, evlat hasreti ve iddiaları! Emine Hanım bugün canlı yayında! Anne-baba kızları Melisa ile aylar sonra ilk kez karşı karşıya gelecek! Bugün büyük gün! Aycan, 8 ay sonra evladını ilk kez görecek! konuşulmayanlar konuşulacak! "Kocam Uğur Koçalan çocuklarımı benden kaçırıyor" diyen Emine Hanım'ın kocası Uğur Koçalan iddialara ne cevap verecek?