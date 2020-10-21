Türkiye'nin beklediği DNA testi sonucunu açıklanıyor! Doğan'ın annesi Nilgül, babası Aslan Sarıcan mı? Gerçekler canlı yayında ortaya çıkacak! 19 yaşındaki Doğan, Ayşenur ve Emrah ile kardeşi mi? Atv canlı yayınında bugün, (21 Ekim 2020 Çarşamba) Esra Erol'da programında neler oluyor?
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12 sezondur ekranda olan ve başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor.
Üst üste şoku yaşadılar! Önce kızları Melisa kayboldu, sonra kızlarının evlendiğini öğrendiler! O da yetmedi o günden beri hiç bir haber alamıyorlar! Hürmüz ve Seyfi çiftinin gözyaşları içinde büyük isyanı! Özbay Özışık'ın "Resmi nikâhlı eşim Aycan, Nuri G. İsimli kişi ile davullu zurnalı düğün yaptı" dedi, Esra Erol tepki gösterdi. Karı-koca stüdyoda karşı karşıya gelecek! Büyük yüzleşmede ikinci perde!
19 Ekim'de Konya'dan Esra Erol'un programına katılan Özbay Özışık, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Eşim ile kaçarak evlendik, beni terk ettiği zaman oğlumuz çok küçüktü, bu süreçte ne beni aradı ne de oğlumuzu merak etti ve sonrasında ise düğün yaptığını öğrendim." dedi. Canlı yayına bağlanan Aycan, ablaları canlı yayında "Kardeşim Aycan şu an Nuri G.'in yanında" diyerek tüm iddiaları kabul etti.