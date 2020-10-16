Başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in paylaştığı Maria ile Mustafa 7. bölüm ile Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Atv'nin sevilen dizisi Maria ile Mustafa'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Maria ile Mustafa'nın yeni bölümünde Maria'nın öğrendiği gerçekler iki aşığı ayıracak mı? İşte Maria ile Mustafa'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...

MARİA İLE MUSTAFA 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Maria'nın, Melek'in babasının Candemirlerden olmadığını öğrenmesi, Gonca'nın büyük bir plan yapmasına neden olur. Ancak yaptığı plan hiç beklemediği şekilde sonuçlanıp, Maria ile Mustafa'nın ebedi ayrılığına mı dönüşecektir?