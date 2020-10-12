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    • 12.10.2020 10:15
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! cinayetinde son dakika gelişmesi!

    canlı yayınında bugün, (12 Ekim 2020 Pazartesi) neler yaşanıyor? Hepsi ve daha fazlası Atv canlı yayınında!Öldürülüp ormana gömüldü, katil zanlısı sevgili günler sonra yakalandı. Tek başına mı yaptı, birileri yardım mı etti? cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi! Hepsi ve daha fazlası 12 Ekim 2020 Atv Müge Anlı canlı yayınında!

    MÜGE ANLI CANLI İZLE!

    Atv canlı yayınında bugün, (12 Ekim 2020 Pazartesi) neler yaşanıyor? İnanılmaz dolandırıcılık yöntemi! Tarladan çıkan tarihi küp! 'lı inşaat işçisi parasını nasıl kaptırdı? Öldürülüp ormana gömüldü, katil zanlısı sevgili günler sonra yakalandı. Tek başına mı yaptı, birileri yardım mı etti? cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi!

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    27 ay önce kaybolmuştu. kaybolduğu gün kiminle görüştü? Birbirini sulayan taraflar. 2.5 yıldır haber alınamayan Saliha Çalışkan olayında son durum ne? Saliha Çalışkan kayboldu, banka kartı kullanılmaya devam etti. O kartı kim, nasıl kullandı? İş yer sahipleri kimi işaret etti? Yasak ilişki iddiası. Saliha Çalışkan'ın şüpheli kaybı 'da!

    55 yaşında 5 çocuk annesi, terlik ve gecelikle evden çıktı 8 aydır bulunamadı. Ailesi ne diyor? Akile Ay'ın şüpheli kaybı ve daha fazlası 12 Ekim Atv Müge Anlı canlı yayınında!

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    Haberler Televizyon ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE! Duygu Çelikten cinayetinde son dakika gelişmesi!