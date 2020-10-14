Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Kadın şiddetine karşı çıktı, katil oldu! Türkiye'nin konuştuğu davada karar duruşması! Kadir Şeker davasından canlı yayında!

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Görgü tanıkları ne diyor? Miras kavgası yaşadığı aile, boşanmak istemeyen eş, şüpheli arkada... Saliha Çalışkan nerede? Emekli hemşirenin kaybında 4. gün! İddialar, şüpheler, sorular... Hatice Tusu'nun kardeşi ve oğulları Müge Anlı'da!

1 Ekim'de İzmir'den kayboldu, bir daha haber alınamadı! 15 yaşındaki kayıp sıcak gelişme! 3.5 ayıkken Sirkeci Tren Garı'na bıraktı 32 yıl sonra aramaya geldi. Oğullarını aramak için buluştular! Acılı bir anne, öfkeli bir anneanne! şükran oğluyla ilgili ayrıntılar!