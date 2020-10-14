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    • 14.10.2020 10:39
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    ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE! duruşması!

    Müge Anlı canlı yayınında bugün, (14 Ekim 2020 Çarşamba) neler yaşanıyor? Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı, engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker, 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor. Kadir Şeker'in karar duruşması Atv Müge Anlı canlı yayınında anbean takip ediliyor. Emekli bir hemşire Aydın Didim'de tek başına yaşıyordu, bir anda kayıplara karıştı. Otomobili ve telefonu evinin yakınında bulunan 50 yaşındaki Hatice Tusu nerede? Hatice Tusu'nun kardeşi ve oğulları Müge Anlı'da! Sirkeci Tren Garı'na bıraktı, 32 yıl sonra aramaya Müge Anlı'ya geldi. Şükran Sakin 3.5 aylıkken bıraktığı ilk göz ağrısına kavuşabilecek mi? 2 çocuk annesi Saliha Çalışkan'a ne oldu? Hepsi ve daha fazlası Atv Müge Anlı canlı yayınında!

    Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Kadın şiddetine karşı çıktı, katil oldu! Türkiye'nin konuştuğu davada karar duruşması! Kadir Şeker davasından canlı yayında!

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    Görgü tanıkları ne diyor? Miras kavgası yaşadığı aile, boşanmak istemeyen eş, şüpheli arkada... Saliha Çalışkan nerede? Emekli hemşirenin kaybında 4. gün! İddialar, şüpheler, sorular... Hatice Tusu'nun kardeşi ve oğulları Müge Anlı'da!

    1 Ekim'de İzmir'den kayboldu, bir daha haber alınamadı! 15 yaşındaki kayıp sıcak gelişme! 3.5 ayıkken Sirkeci Tren Garı'na bıraktı 32 yıl sonra aramaya geldi. Oğullarını aramak için buluştular! Acılı bir anne, öfkeli bir anneanne! şükran oğluyla ilgili ayrıntılar!

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    Haberler Televizyon ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE! Kadir Şeker davasında karar duruşması!