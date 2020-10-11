Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Sinan Özen dua istedi! Sinan Özen'in kızı Neva 7. kez ameliyat olacak...
Müge Anlı'nın Atv canlı yayınında da dua istediği Sinan Özen'in kızı Neva 7. kez ameliyat olacak. 2016 yılında Burcu Kartal ile dünyaevine giren Sinan Özen, geçtiğimiz şubat ayının sonunda ikiz bebekleri Neva ve Sanberk'i kucağına aldı. Instagram'dan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü Neva ile çekildiği fotoğraflar ile kutlayan Özen, paylaşımına, '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' kutlu olsun. Kızım Neva 17 Ekim Cumartesi günü önemli bir ameliyata girecek. Bu vesileyle dualarınızı eksik etmeyin" açıklamasını yaptı.
Müge Anlı'nın da yakın arkadaşı olarak bilinen Sinan Özen, Instagram hesabından kızı Neva'nın 7. kez ameliyata greceğini açıkladı. Fantezi müziğinin sevilen ismi Sinan Özen ve 4 yıl önce evlendiği Burcu Kartal'ın ikiz bebekleri şubat ayında dünyaya geldi. Ancak sanatçının bu mutluluğu kızının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü.
SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ
Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü. Daha önce kızı Neva'nın 6 ameliyat geçirdiğini ve sürecin devam ettiğini belirten Sinan Özen bu kez, "Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demek, '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' kutlu olsun. Kızım Neva 17 Ekim Cumartesi günü önemli bir ameliyata girecek. Bu vesileyle dualarınızı eksik etmeyin" açıklamasını yaptı.