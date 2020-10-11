Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Sinan Özen dua istedi! Sinan Özen'in kızı Neva 7. kez ameliyat olacak...

SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü. Daha önce kızı Neva'nın 6 ameliyat geçirdiğini ve sürecin devam ettiğini belirten Sinan Özen bu kez, "Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demek, '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' kutlu olsun. Kızım Neva 17 Ekim Cumartesi günü önemli bir ameliyata girecek. Bu vesileyle dualarınızı eksik etmeyin" açıklamasını yaptı.