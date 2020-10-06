Müge Anlı'daki Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi! Cesedi yanmış halde bagajda bulunmuştu...
Müge Anlı'da çözülen Nazmiye Oruçoğlu cinayetinden sonra son dakika gelişmesi yaşandı. ATV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çözülen 45 yaşındaki Nazmiye Oruçoğlu cinayetine ilişkin, üç sanığın "kasten öldürme" suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, delil yetersizliği nedeniyle sanıkların beraatine karar verdi. 6 Eylül'de esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Nazmiye Oruçoğlu'nun ailesi Müge Anlı'ya çıkarak yardım istemişti. Müge Anlı, izleyiciler ve polis ekiplerinin el ele vermesiyle Nazmiye Oruçoğlu'nun cesedi, yanmış bir şekilde Cendere yolundaki beyaz hurda bir minibüsün bagajında bulunmuştu...
Müge Anlı'daki Nazmiye (Yasemin) Oruçoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul Esenyurt'ta kaybolduktan bir süre sonra hurda bir minibüsün içinde öldürülmüş halde bulunan 45 yaşındaki Nazmiye Oruçoğlu cinayetine ilişkin, üç sanığın "kasten öldürme" suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Nazmiye Oruçoğlu'nun eski eşi Yüksel Yağcı, oğlu İbrahim Serhat Yağcı ve minibüs sahibi Erhan Çetinkaya'nın delil yetersizliğinden beraatlerine karar verdi.
İstanbul Esenyurt'ta 2018 yılında kaybolduktan bir süre sonra cesedi bir minibüsün bagajında bulunan Nazmiye Oruçoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davada, karar çıktı. Mahkeme, Nazmiye Oruçoğlu'nun eski eşi Yüksel Yağcı, oğlu İbrahim Serhat Yağcı ve minibüs sahibi Erhan Çetinkaya'nın delil yetersizliğinden beraatlerine karar verdi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Yüksel Yağcı, ölen Nazmiye Oruçoğlu'nun oğlu İbrahim Serhat Yağcı ve ölü bulunduğu minibüsün sahibi Erhan Çetinkaya hazır bulundu. Duruşma savcısı mütalaasında, eski eş Yüksel Yağcı hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis isterken, diğer sanıklar hakkında beraat talebinde bulundu.
ÜÇ SANIĞA DA BERAAT
Mahkeme heyeti, sanıklar Yüksel Yağcı, İbrahim Serhat Yağcı ve Erhan Çetinkaya'nın üzerine atılı suçlardan delil yetersizliği nedeniyle beraatlerine karar verdi. Sanık Yüksel Yağcı'nın yurtdışına çıkış yasağı yönündeki adli kontrolünün karar kesinleşinceye kadar devamına karar veren mahkeme, diğer sanıklar hakkındaki adli kontrollerin kaldırılmasına hükmetti.
DAVANIN GEÇMİŞİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 17 Eylül 2018'de Nazmiye Oruçoğlu'nun oğlu İbrahim Serhat Yağcı tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu, yapılan araştırmada 13 Eylül 2018'de Kemerburgaz'da atıl durumdaki minibüsün bagajında bulunan kimliği belirsiz kadın cesedinin DNA testiyle Nazmiye Oruçoğlu'na ait olduğu tespit edilerek soruşturma başlatıldığı belirtiliyordu.