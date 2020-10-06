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Müge Anlı'daki Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi! Cesedi yanmış halde bagajda bulunmuştu...

Müge Anlı'da çözülen Nazmiye Oruçoğlu cinayetinden sonra son dakika gelişmesi yaşandı. ATV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çözülen 45 yaşındaki Nazmiye Oruçoğlu cinayetine ilişkin, üç sanığın "kasten öldürme" suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, delil yetersizliği nedeniyle sanıkların beraatine karar verdi. 6 Eylül'de esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Nazmiye Oruçoğlu'nun ailesi Müge Anlı'ya çıkarak yardım istemişti. Müge Anlı, izleyiciler ve polis ekiplerinin el ele vermesiyle Nazmiye Oruçoğlu'nun cesedi, yanmış bir şekilde Cendere yolundaki beyaz hurda bir minibüsün bagajında bulunmuştu...

06.10.2020 12:53 - Son Güncelleme: 06.10.2020 13:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





