Atv Müge Anlı canlı yayınında bugün, (13 Ekim 2020 Salı) neler yaşanıyor? Aydın Didim'de emekli bir hemşire tek başına yaşıyordu bir anda kayıplara karıştı. Otomobili ve telefonu evinin yakınında bulundu. 3 gündür haber alınamayan 50 yaşındaki Hatice Tusu nerede?

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Kayıp bir kadın, şüphelerin odağında iki erkek! Birbirini suçlayan taraflar! 2 çocuk annesi Saliha Çalışkan'a ne oldu? Sirkeci Tren Garı'na bıraktı, 32 yıl sonra aramaya Müge Anlı'ya geldi. Oğlunu hiç görmeyen bir baba, suçlanan bir anneanne. Şükran Sakin 3.5 aylıkken bıraktığı ilk göz ağrısına kavuşabilecek mi? Ayakkabısını almaya gidecekti, 2. kez kayıplara karıştı. 15 yaşındaki Liseli kızla ilgili sıcak gelişme...