Çukur Arık Böke öldü mü? Barış Arduç Çukur dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Çukur bu akşam heyecan dolu bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Arık Böke karakteri ile ilgili detaylar arama motorlarında çok araştırlanlar arasında yer aldı. İzleyiciler dizide neler olduğunu merak ediyor.

BARIŞ ARDUÇ O DİZİDEN AYRILDI MI?

Konuk oyuncu olarak dizinin kadrosunda yer alan Barış Arduç'un diziden ayrılıp ayrılmadığı henüz belli olmadı. Konu hakkında bir gelişme yaşanırsa haberimizde yer alacaktır.