Çukur Arık Böke öldü mü? Barış Arduç Çukur dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Çukur bu akşam heyecan dolu bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Arık Böke karakteri ile ilgili detaylar arama motorlarında çok araştırlanlar arasında yer aldı. İzleyiciler dizide neler olduğunu merak ediyor.
BARIŞ ARDUÇ O DİZİDEN AYRILDI MI?
Konuk oyuncu olarak dizinin kadrosunda yer alan Barış Arduç'un diziden ayrılıp ayrılmadığı henüz belli olmadı. Konu hakkında bir gelişme yaşanırsa haberimizde yer alacaktır.
ÇUKUR'UN 98. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Yamaç son hamlesinden sonra karşısında ilk defa en az kendisi kadar zeki bir düşmanı olduğunu fark edecek. Cengiz'in isteğiyle Arık'ı korumak zorunda kalan Yamaç aynı zamanda Çukur'u da korumak için Arık'la nefes kesen bir mücadeleye girecek.
Yamaç, aldığı zorlu görevi başarabilmek için Vartolu'dan yardım isterken ikisinin kurduğu zekice oyunun sonuçları merakla beklenecek. Efsun, içine düştüğü zor durumdan beklenmedik, eski bir müttefikinin yardımıyla çıkacak.
Boş çıkan Cumali amcanın mezarıyla ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan Cumali'nin Erdenetler'e karşı yaptığı son hamle Çukur'u, Yamaç'ı ve Erdenetler'i geri dönülmez bir yola sürükleyecek.
BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?
Barış Arduç (9 Ekim 1987, İsviçre) Türk dizi ve sinema oyuncusudur. İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüyen daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanıştıktan sonra profesyonel oyunculuğa adım attı.
Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisini kazandı fakat ilk yılında okula adapte olamayınca İstanbul'a geri döndü. Aktif olarak yüzme, dalgıçlık, futbol, basketbol, hentbol gibi spor dallarıyla uğraşmasının yanı sıra Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı olarak Şile 'de 8 yıl cankurtaranlık yaptı. Daha sonra tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanışıp Ekol Drama'da oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Sadri Alışık Tiyatrosu'nda teatral eğitimine katıldı ve profesyonel oyunculuğa adım attı.