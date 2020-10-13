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Masterchef Duygu Acarsoy evleniyor! Aldatıldığı ve Esra Erol'a katıldığı ortaya çıkmıştı...

Masterchef'ten elenen Duygu Acarsoy'un hikayesi tüm Türkiye'yi şoke etmişti... Takım kaptanlığı için yarışıldığı sırada Duygu Acarsoy'un itirafları hem izleyicileri hem de şefleri derinden sarsmıştı. Nişanlısı tarafından aldatıldığını ve bu ihaneti nişanlısının birlikte olduğu kişi tarafından öğrendiğini söyleyen Duygu Acarsoy, daha önce evliliğinde de şiddet gördüğünü, dolandırıldığını ve aldatıldığını açıklamıştı. Masterchef Duygu'dan şok karar geldi! Evliliğinde yaşadığı sorunlar nedeniyle Esra Erol'a çıktığı ortaya çıkan Duygu Acarsoy ikinci kez evlilik kararı aldı. Kendisini aldattığnı söylediği sevgilisiyle barışan Duygu Acarsoy bakın neler söyledi...

13.10.2020 09:48 - Son Güncelleme: 13.10.2020 09:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





