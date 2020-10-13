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Masterchef Duygu Acarsoy evleniyor! Aldatıldığı ve Esra Erol'a katıldığı ortaya çıkmıştı...

Masterchef'ten elenen Duygu Acarsoy'un hikayesi tüm Türkiye'yi şoke etmişti... Takım kaptanlığı için yarışıldığı sırada Duygu Acarsoy'un itirafları hem izleyicileri hem de şefleri derinden sarsmıştı. Nişanlısı tarafından aldatıldığını ve bu ihaneti nişanlısının birlikte olduğu kişi tarafından öğrendiğini söyleyen Duygu Acarsoy, daha önce evliliğinde de şiddet gördüğünü, dolandırıldığını ve aldatıldığını açıklamıştı. Masterchef Duygu'dan şok karar geldi! Evliliğinde yaşadığı sorunlar nedeniyle Esra Erol'a çıktığı ortaya çıkan Duygu Acarsoy ikinci kez evlilik kararı aldı. Kendisini aldattığnı söylediği sevgilisiyle barışan Duygu Acarsoy bakın neler söyledi...

13.10.2020 09:48 - Son Güncelleme: 13.10.2020 09:51
Masterchef Duygu Acarsoy evleniyor! Aldatıldığı ve Esra Erol'a katıldığı ortaya çıkmıştı...

Hayat hikayesi ile herkesi derinden sarsan Masterchef'ten elenen Duygu Acarsoy evleniyor. Geçtiğimiz günlerde eski MasterChef yarışmacılarından Berk İlter'in YouTube kanalına konuk olan Duygu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Masterchef Duygu Acarsoy evleniyor! Aldatıldığı ve Esra Erol'a katıldığı ortaya çıkmıştı...

'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasında nişanlısı tarafından ihanete uğradığını açıklayan Duygu Acarsoy, katıldığı YouTube kanalında, nişanlısı ile barıştığını ve yakın zamanda evleneceğini duyurdu.

Masterchef Duygu Acarsoy evleniyor! Aldatıldığı ve Esra Erol'a katıldığı ortaya çıkmıştı...

"İLİŞKİMDE BİR YANLIŞ ANLAŞILMA VAR"

"İlişkimde bir yanlış anlaşılma var, onu düzeltmek isterim. Nişanlımın eski kız arkadaşı sabah 10'da beni arayıp 'Erkek arkadaşın seni benimle aldatıyor' dedi."

Masterchef Duygu Acarsoy evleniyor! Aldatıldığı ve Esra Erol'a katıldığı ortaya çıkmıştı...

"Nişanlımı arayıp 'Sen nasıl bir saçmalık yaptın?' diye sordum. Çocuğu hiç dinlemeden telefonu. Yüzüne kapattım ve yüzüğü attım. Aradan birkaç gün geçip sinirim yatıştıktan sonra nişanlım aradı."

Masterchef Duygu Acarsoy evleniyor! Aldatıldığı ve Esra Erol'a katıldığı ortaya çıkmıştı...

"BU DURUMUN OLMADIĞINI İSPATLAYACAĞIM"

"(Bu durumun olmadığını ispatlayacağım. Bunun için de her yolu deneyeceğim) dedi. Kız (nişanlısının eski sevgilisi) ayrılmamız için böyle bir oyun yapmış. Keşke önce birlikte olduğum kişiyi dinleseydim. Bunu yapmayarak hata ettim."

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