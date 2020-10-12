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    • 12.10.2020 16:47
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    ATV CANLI YAYIN ! 18 yıl sonra annesi ve ağabeyi bulunan Ayşenur'un biyolojik babası Aslan Sarıcan mı?

    Atv canlı yayınında bugün, (12 Ekim 2020 Pazartesi) Esra Erol'da programında neler oluyor? 12 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol’da bulmaya devam ediyor. Esra Erol,18 yaşındaki Ayşenur'un annesini buldu. Mucize gibi kavuşmada son dakika gelişmesi yaşanıyor! Ayşenur'un biyolojik babası Aslan Sarıcan mı? Esra Erol son dakika gelişmesini Atv canlı yayınında aktarıyor!

    Esra Erol bir mucizeye daha imza attı, Ayşenur'un ailesini buldu. 18 yıl sonra Esra Erol'un bulduğu Ayşenur'un annesi stüdyoda! İki kardeş yıllar sonra buluştu. Annelerini bulan iki kardeş milyonları gözyaşlarına boğdu. Ayşenur'un ağabeyi Emrah ve annesi Nilgül ile baş başa geçirdiği o anlar Esra Erol'da canlı yayınında! Ayşenur'un babası olduğu iddia edilen Aslan Sarıcan hakkında son dakika gelişmesi! Ayşenur'un biyolojik babası Aslan Sarıcan mı?

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    Mustafa Bayrak'ın 7 Eylül'den bu yana kayıp olan eşi Nazile Bayrak'ı Esra Erol buldu. Bugün karı-koca için yüzleşme vakti! Gözyaşları içinde karısına seslenen Mustafa Bey, günler sonra eşiyle karşı karşıya geliyor! Çok konuşulacak bir iddia! Herkesi şoke edecek bir olay! Kocam Ali Rıza'yı ilk evliliğinden olan oğlu Ufuk bana göstermiyor diyen bir kadının feryadı!

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    Haberler Televizyon ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE! 18 yıl sonra annesi ve ağabeyi bulunan Ayşenur'un biyolojik babası Aslan Sarıcan mı?