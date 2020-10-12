Esra Erol bir mucizeye daha imza attı, Ayşenur'un ailesini buldu. 18 yıl sonra Esra Erol'un bulduğu Ayşenur'un annesi stüdyoda! İki kardeş yıllar sonra buluştu. Annelerini bulan iki kardeş milyonları gözyaşlarına boğdu. Ayşenur'un ağabeyi Emrah ve annesi Nilgül ile baş başa geçirdiği o anlar Esra Erol'da canlı yayınında! Ayşenur'un babası olduğu iddia edilen Aslan Sarıcan hakkında son dakika gelişmesi! Ayşenur'un biyolojik babası Aslan Sarıcan mı?

ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

Mustafa Bayrak'ın 7 Eylül'den bu yana kayıp olan eşi Nazile Bayrak'ı Esra Erol buldu. Bugün karı-koca için yüzleşme vakti! Gözyaşları içinde karısına seslenen Mustafa Bey, günler sonra eşiyle karşı karşıya geliyor! Çok konuşulacak bir iddia! Herkesi şoke edecek bir olay! Kocam Ali Rıza'yı ilk evliliğinden olan oğlu Ufuk bana göstermiyor diyen bir kadının feryadı!