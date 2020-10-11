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    • Saklambaç
    • 11.10.2020 Gazete
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    Hasret 'da sona erdi! Ayşenur'un biyolojik ailesi 18 yıl sonra bulundu

    'da doğumundan sonra hastaneye bırakılan ve ardından çocuk esirgeme yurdunda büyüyen 18 yaşındaki , biyolojik ailesini bulmak için 'da programına katıldı. Ünlü sunucu Esra Erol, yurtta büyüyen Ayşenur'u ailesine kavuşturdu. 18 yıllık hasret son buldu...

    Hasret bitti!

    İstanbul'da doğumundan sonra hastaneye bırakılan ve ardından çocuk esirgeme yurdunda büyüyen 18 yaşındaki Ayşenur Coşkun, biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'da programına katıldı.

    Esra Erol, genç kızın biyolojik ailesini dakikalar içinde buldu. Coşkun'u büyüten annesi Nevcihan Hanım canlı yayına bağlanarak "Ayşenur'u el bebek gül bebek büyüttüm. Üzerinde çok emeğim var elimden ne gelirse yaptım.

    Şimdi ailesini bulmak için bende onun yanındayım" dedi. 8 Ekim'de programa çıkan Ayşenur, önce 27 yaşındaki ağabeyi Emrah Filiz ile sonra ise annesi Nilgül Hanım ile buluştu. Stüdyoda duygu dolu anlar yaşandı.

    Öte yandan ağabeyi Emrah da hiç görmediği annesini Esra Erol sayesinde gördü. Yıllarca biyolojik ailesini arayan iki kardeş anneleriyle hasret giderdi.

    Esra Erol'da programına katılan Ayşenur Coşkun'un hayat hikayesi tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu.
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    Haberler Saklambaç Hasret Esra Erol'da sona erdi! Ayşenur'un biyolojik ailesi 18 yıl sonra bulundu