Şimdi ailesini bulmak için bende onun yanındayım" dedi. 8 Ekim'de programa çıkan Ayşenur, önce 27 yaşındaki ağabeyi Emrah Filiz ile sonra ise annesi Nilgül Hanım ile buluştu. Stüdyoda duygu dolu anlar yaşandı.

Öte yandan ağabeyi Emrah da hiç görmediği annesini Esra Erol sayesinde gördü. Yıllarca biyolojik ailesini arayan iki kardeş anneleriyle hasret giderdi.