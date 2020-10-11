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Songül Karlı mini elbiseli poz verdi bir takipçisi yorumuyla şoke etti: Siz 93 doğumlu musunuz?

Bikinili fotoğrafları, 'Hiç estetik yaptırmadım' sözleri ve eski eşi Metin Yüncü ile yaşadığı sorunlarla dikkat çeken Songül Karlı, Instagram paylaşımı ile gündeme geldi. Antalya'dan paylaşım yapan Karlı'ya bir takipçisi, "Siz 93 doğumlu musunuz?" yorumunda bulundu. Sosyal medyada dikkat çeken yorum bazı takipçiler tarafından, "Yok 2003'lü" şeklinde ti'ye alındı. Peki, eski eşi tarafından dolandırıldığını iddia eden ve Müge Anlı'ya çıkacağını belirten Songül Karlı kaç yaşında?

11.10.2020 18:20 - Son Güncelleme: 11.10.2020 18:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





