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Songül Karlı mini elbiseli poz verdi bir takipçisi yorumuyla şoke etti: Siz 93 doğumlu musunuz?

Bikinili fotoğrafları, 'Hiç estetik yaptırmadım' sözleri ve eski eşi Metin Yüncü ile yaşadığı sorunlarla dikkat çeken Songül Karlı, Instagram paylaşımı ile gündeme geldi. Antalya'dan paylaşım yapan Karlı'ya bir takipçisi, "Siz 93 doğumlu musunuz?" yorumunda bulundu. Sosyal medyada dikkat çeken yorum bazı takipçiler tarafından, "Yok 2003'lü" şeklinde ti'ye alındı. Peki, eski eşi tarafından dolandırıldığını iddia eden ve Müge Anlı'ya çıkacağını belirten Songül Karlı kaç yaşında?

11.10.2020 18:20 - Son Güncelleme: 11.10.2020 18:36
Songül Karlı mini elbiseli poz verdi bir takipçisi yorumuyla şoke etti: Siz 93 doğumlu musunuz?

Songül Karlı'nın mini elbiseli Antalya pozuna bir takipçisinden gelen "Siz 93 doğumlu musunuz?" yorumu, sosyal medya kullanıcılarını kahkahaya boğdu. Peki, bir erkek evlada sahip olan Songül Karlı kaç yaşında?

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Songül Karlı mini elbiseli poz verdi bir takipçisi yorumuyla şoke etti: Siz 93 doğumlu musunuz?

İşte Songül Karlı ve ünlü isimlerin yaşları...

Songül Karlı mini elbiseli poz verdi bir takipçisi yorumuyla şoke etti: Siz 93 doğumlu musunuz?

ÇAĞLA ŞIKEL
2 Ocak 1979

Songül Karlı mini elbiseli poz verdi bir takipçisi yorumuyla şoke etti: Siz 93 doğumlu musunuz?

DENİZ AKKAYA

3 Ağustos 1977

Songül Karlı mini elbiseli poz verdi bir takipçisi yorumuyla şoke etti: Siz 93 doğumlu musunuz?

HAKAN ALTUN

13 Ağustos 1972

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