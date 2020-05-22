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Müge Anlı'nın okuduğu okullar ve bölümlerle dikkat çekti! İşte Müge Anlı'nın eğitim hayatı...

Müge Anlı'nın okuduğu okullar ve bölümler hayran kitlesi tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs salgını nedeni ile ekranlara veda eden Müge Anlı, 1 Haziran 2020'de Müge Anlı ile Tatlı Sert program ile yeniden izleyici karşısına çıkacak. Dobra kişiliği ve güvenirliliği ile ekranların sevilen ismi haline gelen 45 yaşındaki Müge Anlı'non biyografisini merak eden hayranları, özellikle ünlü televizyoncunun okuduğu okulları ve aldığı eğitimleri merak etti. Her fırsatta insanın kendisini yenilemesi gerektiğini vurgulayan Müge Anlı ve ünlülerin mezun olduğu okullar ve bölümler...

22.05.2020 13:49 - Son Güncelleme: 22.05.2020 13:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





