Müge Anlı'nın okuduğu okullar ve bölümlerle dikkat çekti! İşte Müge Anlı'nın eğitim hayatı...
Müge Anlı'nın okuduğu okullar ve bölümler hayran kitlesi tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs salgını nedeni ile ekranlara veda eden Müge Anlı, 1 Haziran 2020'de Müge Anlı ile Tatlı Sert program ile yeniden izleyici karşısına çıkacak. Dobra kişiliği ve güvenirliliği ile ekranların sevilen ismi haline gelen 45 yaşındaki Müge Anlı'non biyografisini merak eden hayranları, özellikle ünlü televizyoncunun okuduğu okulları ve aldığı eğitimleri merak etti. Her fırsatta insanın kendisini yenilemesi gerektiğini vurgulayan Müge Anlı ve ünlülerin mezun olduğu okullar ve bölümler...
MÜGE ANLI'NIN BİYOGRAFİSİ!
2008 yılından bu yana yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 46 yaşındadır. Sevilen gazeteci Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Lisansüstü eğitimini Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaparak tamamlamıştır.
Müge Anlı, Televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yapmıştır.
Dobra Dobra programı ile birlikte edindiği sunuculuk tecrübesini farklı alanlara taşımak isteyen güzel sunucu, Atv ekranında tek başına üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir. Hukuk konusundaki bilgi ve tecrübesini de kullanan Anlı, programında yakınlarını arayan insanları ve faili meçhul cinayetleri konu olarak ele aldı. Birçok cinayeti programı aracılığıyla aydınlatmayı başaran güzel sunucu, bu programa gündüz kuşağında devam etmektedir. Bunların dışında 2010 yılında 'Film Gibi' ve Müge Anlı ile Mektubunuz var programlarını da hayata geçirmiştir.