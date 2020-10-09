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    • 09.10.2020 16:37
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! Türkiye bu skandalı konuşacak! Günay'ın gerçek yüzü Esra Erol'da ortaya çıkıyor...

    Atv canlı yayınında bugün, (9 Ekim 2020 Cuma) 'da programında neler oluyor? 12 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol’da bulmaya devam ediyor. Esra Erol,18 yaşındaki Ayşenur'un annesi Nurgül'ü buldu. Bugün büyük gün, hasret sona erecek. "20 yaşındaki kızım kendisinden 44 yaş büyük Günay'ın yanında!" diyen 'den şok sözler! Türkiye bu skandalı konuşacak! Eda bugün stüdyoda! 64 yaşındaki Günay'ın gerçek yüzü Esra Erol'da canlı yayınında ortaya çıkıyor!

    "20 yaşındaki kızım kendisinden 44 yaş büyük Günay'ın yanında!" diyen 'den şok sözler! Türkiye bu skandalı konuşacak! Eda bugün stüdyoda! 64 yaşındaki Günay'ın gerçek yüzü 'da canlı yayınında ortaya çıkıyor! Günay ve Eda'nın buluşmasına aracılık eden Nazlı, Esra Erol'da stüdyosunda... Enver Bey Nazlı ile stüdyoda karşı karşıya gelecek! Enver Bey hesap soracak Nazlı gerçekleri anlatacak!

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    Esra Erol,18 yaşındaki Ayşenur'un annesi Nurgül'ü buldu. Bugün büyük gün, hasret sona erecek. Ayşenur annesini ilk kez stüdyoda görecek! 7 Eylül sabahı karısı Nazile bir anda ortadan kayboldu. 28 yıllık karısının arkasından gözyaşlarına boğuldu. Evine dön diye feryat etti! Davut ile kaçtığı iddia edilen Nazile Bayrak nerede? 22 yaşındaki Cansu nerede?

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    Haberler Televizyon ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE! Türkiye bu skandalı konuşacak! Günay'ın gerçek yüzü Esra Erol'da ortaya çıkıyor...