"20 yaşındaki zihinsel engelli kızım kendisinden 44 yaş büyük Günay'ın yanında!" diyen Enver Şahin'den şok sözler! Türkiye bu skandalı konuşacak! Eda bugün stüdyoda! 64 yaşındaki Günay'ın gerçek yüzü Esra Erol'da canlı yayınında ortaya çıkıyor! Günay ve Eda'nın buluşmasına aracılık eden Nazlı, Esra Erol'da stüdyosunda... Enver Bey Nazlı ile stüdyoda karşı karşıya gelecek! Enver Bey hesap soracak Nazlı gerçekleri anlatacak!

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Esra Erol,18 yaşındaki Ayşenur'un annesi Nurgül'ü buldu. Bugün büyük gün, hasret sona erecek. Ayşenur annesini ilk kez stüdyoda görecek! 7 Eylül sabahı karısı Nazile bir anda ortadan kayboldu. 28 yıllık karısının arkasından gözyaşlarına boğuldu. Evine dön diye feryat etti! Davut ile kaçtığı iddia edilen Nazile Bayrak nerede? 22 yaşındaki Cansu nerede?