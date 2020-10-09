ESRA EROL'DAN KAÇIŞ YOK…

Dün canlı yayın sırasında gelen ihbarlar üzerine Eda Şahin ve Günay Mis'in Ankara'da bir otoparkta beraber görüldüğü görüntüleri ise Esra Erol ortaya çıkardı.Bugün canlı yayında her şeyi itiraf eden Eda Şahin ise bu görüntüleri izledikten sonra sözlerine şöyle devam etti.

"Doğruyu söylüyorum, arkadaşım dediğim kişi aslında Günay Mis idi. Tek söylediğim yalan Günay Mis ile birlikte olmadığımdı ve Günay Mis benden canlı yayında aramızda bir şey geçmediğini, beni kızı gibi koruyup sevdiğini sadece bunları söylememi istedi. Ama gerçek bu değildi" dedi.