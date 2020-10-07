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    • 07.10.2020 10:24
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde karar! Cesedi bagajın içinde yanmış halde bulunmuştu...

    canlı yayınında bugün, (7Ekim 2020 Çarşamba) neler yaşanıyor? Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde karar, 23 yaşındaki Hasan Kiraz'ın şüpheli kaybı, Hülya Ertaş'ın aile özlemi, Sabri Gezer'in tuhaf dolandırılma iddiası... Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Hepsi ve daha fazlası 7 Ekim Atv ında!

    canlı yayınında bugün, (7Ekim 2020 Çarşamba) neler yaşanıyor? Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi! 6 Eylül 2018 yılında kayıplara karışan Nazmiye (Yasemin) Oruçoğlu'nun ailesi Müge Anlı'ya başvurmuş ve yardım istemişti. Cendere Yolu'nda hurda bir otobüsün bagajında ölü olarak bulunan Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde karar çıktı. Mahkeme, delil yetersizliğinden beraat verdi...

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    Doğar doğmaz evlatlık verildi, yıllar sora gerçeği öğrendi. 37 yıldır süren aile arayışı! Evlilik hayalleri kurdu sahte gelin kayıplara karıştı. 19 yaşındaki Sabri Gezer'in tuhaf dolandırılma iddiası... 3 yıldır haber alınamayan bir adam, soru işaretleri, korkunç iddialar... 23 yaşındaki Hasan Kiraz'ın şüpheli kaybı ında!

    Ailesini hiç tanımadı. Hülya Ertaş yıl sonra ailesini aramaya geldi. Yıllar sonra Müge Anlı'da bir mucize gerçekleşti. İlk kez sesini duydu... Hülya Ertaş'ın abla özlemi bitecek mi?

    Boşanma kararı aldı, 2 buçuk yıldır hiçbir izine rastlanmadı. Çarpıcı iddialar, birbirini suçlayan taraflar! Kaybolduğu gün kiminle görüştü? Genç kadına ne oldu?

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    Haberler Televizyon ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE! Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde karar! Cesedi bagajın içinde yanmış halde bulunmuştu...