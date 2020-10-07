Müge Anlı canlı yayınında bugün, (7Ekim 2020 Çarşamba) neler yaşanıyor? Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi! 6 Eylül 2018 yılında kayıplara karışan Nazmiye (Yasemin) Oruçoğlu'nun ailesi Müge Anlı'ya başvurmuş ve yardım istemişti. Cendere Yolu'nda hurda bir otobüsün bagajında ölü olarak bulunan Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde karar çıktı. Mahkeme, delil yetersizliğinden beraat verdi...

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Doğar doğmaz evlatlık verildi, yıllar sora gerçeği öğrendi. 37 yıldır süren aile arayışı! Evlilik hayalleri kurdu sahte gelin kayıplara karıştı. 19 yaşındaki Sabri Gezer'in tuhaf dolandırılma iddiası... 3 yıldır haber alınamayan bir adam, soru işaretleri, korkunç iddialar... 23 yaşındaki Hasan Kiraz'ın şüpheli kaybı Müge Anlı canlı yayınında!

Ailesini hiç tanımadı. Hülya Ertaş yıl sonra ailesini aramaya geldi. Yıllar sonra Müge Anlı'da bir mucize gerçekleşti. İlk kez sesini duydu... Hülya Ertaş'ın abla özlemi bitecek mi?

Boşanma kararı aldı, 2 buçuk yıldır hiçbir izine rastlanmadı. Çarpıcı iddialar, birbirini suçlayan taraflar! Kaybolduğu gün kiminle görüştü? Genç kadına ne oldu?