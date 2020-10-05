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    • 05.10.2020 10:20
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! Son dakika Mehmet Ali Koran gelişmesi: Bulunan kafatası ve kemikler genç adama mı ait?

    ile Tatlı Sert'te bugün, (5 Ekim 2020 Pazartesi) neler yaşanıyor? 24 aralık 2019 tarihinde Muğla Bodrum'da kaybolan 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran'ın şüpheli kaybıyla ilgili ev arkadaşı ve patronundan şüpheleniliyordu. Tekne boyacısı kayıp bir adam, feryadı yürekleri yakan bir anne, çalıştığı tersanede bulunan kemikler... Kemikler kime ait? Mehmet Ali Koran'la ilgili son dakika gelişmeleri 5 Ekim Atv Müge Anlı canlı yayınında!

    MÜGE ANLI CANLI İZLE!

    Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... 24 aralık 2019 tarihinde Muğla Bodrum'da kaybolan 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran'ın şüpheli kaybıyla ilgili ev arkadaşı ve patronundan şüpheleniliyordu. Tekne boyacısı kayıp bir adam, feryadı yürekleri yakan bir anne, çalıştığı tersanede bulunan kemikler... Kemikler kime ait? Mehmet Ali Koran'la ligili sıcak gelişme!

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    Eşinden boşanmak istedi, kayıplara karıştı. Şüpheler, suçlamalar... 2 buçuk yıldır haber alınamayan Saliha Çalışkan'a ne oldu? İstanbul'dan kayboldu, 22 yaşındaki Şilan'la ilgili sıcak gelişme!

    24 aralık 2019 tarihinde Muğla Bodrum'da kaybolan 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran'ın şüpheli kaybıyla ilgili ev arkadaşı ve patronundan şüpheleniliyordu. 10 ay sonra mehmet Ali Koran'la ilgili son dakika gelişmesi Müge Anlı canlı yayınında...

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