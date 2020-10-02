MÜGE ANLI CANLI YAYIN ATV İZLE! Aleyna Çakır ve Hasan Kiraz olayında son durum nedir?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... 3 yıldır haber alınamayan genç bir adam, iddiaların odağındaki bir abi... Sigorta tazminatı için mi öldürüldü? 23 yaşındaki Hasan Kiraz'ın şüpheli kaybı ve Aleyna Çakır (Sema Esen) olayında son durum ne? Aşağıdaki linkte tıklayarak 2 Ekim 2020 Cuma Atv Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz.

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE - TIKLA

İp almaya gitti bir daha geri dönmedi. 2 buçuk yıldır haber alınamayan Saliha Çalışlkan'ın kaybı Müge Anlı'da! Aleyna Çakır (Sema Esen) olayında son durum nedir?