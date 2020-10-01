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    • 01.10.2020 16:43
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! Evini terk etti, çocuklarının babasına kaçtı!

    Atv canlı yayınında bugün, (1 Ekim 2020 Perşembe) 'da programında neler yaşanıyor? 12 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol’da bulmaya devam ediyor.

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    yüzlerce insanı sevdikleriyle kavuşturdu. Türkiye o anları izlerken kimi zaman sevinç kimi zaman ise hüzünden gözyaşlarına boğuldu. Atv canlı yayınında bugün, (1 Ekim 2020 Perşembe) Esra Erol'da programında neler yaşanıyor? Arzu Ulu 8 ay önce Eray Eroğlu ile birlikte ortadan kayboldu, aylardır kimse hiçbir haber bulamadı. 'yu buldu. Arzu aylardır neredeydi? Büyük kaçışın sır perdesi Atv canlı yayınında aralanıyor! Arzu tüm gerçekleri stüdyoda anlatıyor!

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    İhanet, şiddet ve akılalmaz iddialar! Gözyaşları içinde konuşan Seda ile Murat Atmaca'nın büyük yüzleşmesi! Esra Erol hamile genç bir kızın daha hayatına dokundu. 16 yaşında mağdur edilen genç bir kız yeni bir hayata 'merhaba' dedi. Yaşanan mağduriyetle ilgili son dakika gelişmesine göre 7 kişi gözaltına alındı.
    Karısı Zemzem evini terk etti, çocuklarının babası Halil'e kaçtı. Zemzem'in eski kocası İbrahim Halil Esra Erol'da.

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    Haberler Televizyon ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE! Evini terk etti, çocuklarının babasına kaçtı!