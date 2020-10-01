Esra Erol yüzlerce insanı sevdikleriyle kavuşturdu. Türkiye o anları izlerken kimi zaman sevinç kimi zaman ise hüzünden gözyaşlarına boğuldu. Atv canlı yayınında bugün, (1 Ekim 2020 Perşembe) Esra Erol'da programında neler yaşanıyor? Arzu Ulu 8 ay önce Eray Eroğlu ile birlikte ortadan kayboldu, aylardır kimse hiçbir haber bulamadı. Esra Erol Arzu Ulu'yu buldu. Arzu aylardır neredeydi? Büyük kaçışın sır perdesi Atv canlı yayınında aralanıyor! Arzu tüm gerçekleri stüdyoda anlatıyor!

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İhanet, şiddet ve akılalmaz iddialar! Gözyaşları içinde konuşan Seda ile Murat Atmaca'nın büyük yüzleşmesi! Esra Erol hamile genç bir kızın daha hayatına dokundu. 16 yaşında mağdur edilen genç bir kız yeni bir hayata 'merhaba' dedi. Yaşanan mağduriyetle ilgili son dakika gelişmesine göre 7 kişi gözaltına alındı.

Karısı Zemzem evini terk etti, çocuklarının babası Halil'e kaçtı. Zemzem'in eski kocası İbrahim Halil Esra Erol'da.