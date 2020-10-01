enç kadının başı kesilmiş olarak bulunmuş olup ailesi ve yakınları katilin bulunması için Müge Anlı'ya başvurmuşlardı. Antalya Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 13 gün önce evden ayrılmış ve sonrasında kendisinden haber alınamamıştı. Duygu Çelikten'in sevgilisi Veli Ünver, cinayeti işlediğini itiraf etti! 2 çocuk annesi sevgilisini öldürdü, sorguda ne dedi? Mahkeme ne karar verdi? Duygu Çelikten cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeler.

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Korkunç iddia! 23 yaşındaki Hasan Kiraz'ın şüpheli kaybıyla ilgili son dakika gelişmeleri Müge Anlı canlı yayınında! Çorum'da kayıplara karıştı, Sakarya'da arama çalışmaları başladı. 64 yaşındaki İbrahim Öngür ile ilgili gelişmeler Müge Anlı'da! "Dayım eşimi kandırdı" dedi, 8500 lirasından olan Hasan Büyükçakmak'ın isyanı ve daha fazlası 1 Ekim Atv Müge Anlı canlı yayınında!