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    • 15.09.2020 16:35
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! 16 yaşındaki kızı Zehra Aba'yı evlendirdi 15 gün sonra...

    Atv canlı yayınında 'da bugün, (15 Eylül 2020 Salı) neler yaşanıyor? 12 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol’da bulmaya devam edecek. Türkiye bu skandal görüntüleri konuşacak! 16 yaşındaki kızı Zehra'yı davullu zurnalı evlendirdi! Evlendirdikten 15 gün sonra kızı Zehra kayboldu. 2 haftadır hiçbir haber alınamayan Zehra nerede? Büyük kaçışın sır perdesi, Deniz'in kocası Ramazan'a isyanı, Begül Hanım'ın gözyaşları, Yasemin İlgören'in son kararı ve daha fazlası 15 Eylül 2020 Atv canlı yayınında Esra Erol'da!

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Atv canlı yayınında Esra Erol'da bugün, (15 Eylül 2020 Salı) neler yaşanıyor? 5 kız çocuk dünyaya getirdi, erkek çocuk dünyaya getirmedi diye kocası Ramazan sokağa attı. Deniz'in isyanı herkesin yüreğini dağladı. Bugün hesaplaşma vakti! Deniz Yarım kocası Ramazan Yarım ile Esra Erol'da hesaplaşıyor. 22 gündür dinmeyen evlat hasreti, haftalardır evine giremeyen bir kadın! Begül, evine Esra Erol sayesinde Atv canlı yayınında giriyor.

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    Bir gün ansızın ortadan kayboldu. Kayıp olan Yasemin İlgören'i Esra Erol buldu. Yasemin'in son kararı ne olacak? Annesinin evine mi gidecek, kocasının yanına mı dönecek?

    Türkiye bu skandal görüntüleri konuşacak! 16 yaşındaki kızı Zehra'yı davullu zurnalı evlendirdi! Evlendirdikten 15 gün sonra kızı Zehra kayboldu. 2 haftadır hiçbir haber alınamayan ve Manisa'ya gelin giden Zehra Aba nerede? Zehra'nın dini nikahlı birliktelik yaşadığı eşi Fırat Çalışkan'ın İzmir Çeşme'de çalıştığı biliniyor. 8 ay nişanlı kalan Zehra'nın büyük kaçışının sır perdesi Esra Erol'da canlı yayınında!
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    Haberler Televizyon ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE! 16 yaşındaki kızı Zehra Aba'yı evlendirdi 15 gün sonra...
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