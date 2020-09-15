Atv canlı yayınında Esra Erol'da bugün, (15 Eylül 2020 Salı) neler yaşanıyor? 5 kız çocuk dünyaya getirdi, erkek çocuk dünyaya getirmedi diye kocası Ramazan sokağa attı. Deniz'in isyanı herkesin yüreğini dağladı. Bugün hesaplaşma vakti! Deniz Yarım kocası Ramazan Yarım ile Esra Erol'da hesaplaşıyor. 22 gündür dinmeyen evlat hasreti, haftalardır evine giremeyen bir kadın! Begül, evine Esra Erol sayesinde Atv canlı yayınında giriyor.

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Bir gün ansızın ortadan kayboldu. Kayıp olan Yasemin İlgören'i Esra Erol buldu. Yasemin'in son kararı ne olacak? Annesinin evine mi gidecek, kocasının yanına mı dönecek?