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    • 11.09.2020 16:50
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! Ufuk İkanç ve Melisa İkanç'ın büyük yüzleşmesi...

    Atv canlı yayınında 'da bugün, (11 Eylül 2020 Cuma) neler oluyor? 12 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol’da bulmaya devam edecek. Akılalmaz suçlamalar, herkesi şoke edecek iddialar! 5 aylık hamile olan 20 yaşındaki Melisa konuştu, yer yerinden oynadı! Tüm bildiklerinizi unutun! Konuşulmayanlar konuşulacak! Bugün büyük yüzleşmede ikinci perde! Ufuk İkanç ve Melisa İkanç Esra Erol'da yüzleşiyor! İhanet, çarpık ilişkiler, akılalmaz suçlamalar... Hepsi ve daha fazlası 11 Eylül Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    'da canlı yayınında bugün, neler oluyor? Son dakika gelişmeleri herkesi şoke edecek! 1 yıllık büyük kaçış Esra Erol'da son buldu. Halasının oğlu Nazmi ile kaçan Zuhal, eşi Selahattin ile adliye koridorlarında son karşı karşıya geldi. Büyük yüzleşmede son perde! Skandal sözler, skandal itiraflar... Türkiye bugüne kadar böylesini ne gördü ne de duydu! Begül Hanım'ın görümcesi Ferda'nın birlikte yaşadığı Emin Bey'in canlı yayından sonra söyledikleri herkesi şoke edecek!

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    8 yaşındaki epilepsi hastası çocuğunu alıp 3 Haziran'da evli sevgilisine kaçtı! Esra Erol'un teklifine Nazan'ın son kararı ne olacak? Evli olan sevgilisi Uğur'un yanına mı gidecek yoksa evlatlarıyla birlikte yepyeni bir hayata mı başlayacak?

    5 aylık hamile olan 20 yaşındaki Melisa konuştu, yer yerinden oynadı! Tüm bildiklerinizi unutun! Konuşulmayanlar konuşulacak! Bugün büyük yüzleşmede ikinci perde!

    ATV CANLI YAYIN

    Bir tarafta15 gündür evladı kaçırılan bir anne, diğer tarafta 7 yıldır evladına hasret bir anne ve iki annenin gözyaşlarına sebep olan bir adam! İki anne de evladına kavuşabilecek mi? Begül ve Zerrin'le ilgili son dakika gelişmesi ve daha fazlası Atv Esra Erol canlı yayınında!

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    Haberler Televizyon ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE! Ufuk İkanç ve Melisa İkanç'ın büyük yüzleşmesi...
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