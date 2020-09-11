Esra Erol'da canlı yayınında bugün, neler oluyor? Son dakika gelişmeleri herkesi şoke edecek! 1 yıllık büyük kaçış Esra Erol'da son buldu. Halasının oğlu Nazmi ile kaçan Zuhal, eşi Selahattin ile adliye koridorlarında son karşı karşıya geldi. Büyük yüzleşmede son perde! Skandal sözler, skandal itiraflar... Türkiye bugüne kadar böylesini ne gördü ne de duydu! Begül Hanım'ın görümcesi Ferda'nın birlikte yaşadığı Emin Bey'in canlı yayından sonra söyledikleri herkesi şoke edecek!

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8 yaşındaki epilepsi hastası çocuğunu alıp 3 Haziran'da evli sevgilisine kaçtı! Esra Erol'un teklifine Nazan'ın son kararı ne olacak? Evli olan sevgilisi Uğur'un yanına mı gidecek yoksa evlatlarıyla birlikte yepyeni bir hayata mı başlayacak?

5 aylık hamile olan 20 yaşındaki Melisa konuştu, yer yerinden oynadı! Tüm bildiklerinizi unutun! Konuşulmayanlar konuşulacak! Bugün büyük yüzleşmede ikinci perde!

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Bir tarafta15 gündür evladı kaçırılan bir anne, diğer tarafta 7 yıldır evladına hasret bir anne ve iki annenin gözyaşlarına sebep olan bir adam! İki anne de evladına kavuşabilecek mi? Begül ve Zerrin'le ilgili son dakika gelişmesi ve daha fazlası Atv Esra Erol canlı yayınında!