Türkiye onun için ağlıyor! Yardım çığlıkları, anne-babanın feryadı. 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın acı sonu! Sönen hayatlar, yıkılan hayeller, acı, ızdırap, gözyaşı... Bir annein haykırışı, bir babanın çığlığı... 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüyle ilgili şiddet iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Canlı yayına bağlanan görgü tanıklarının iddiaları her geçen gün daha daha korkutucu olmaya başlıyor. Ceza hukukçuları ise Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili tek bir noktaya dikkat çekiyor. Daha önce defalarca şiddet gören Aleyna Çakır'a ait tüm dosyaların tek bir davada birleşmesi isteniyor.

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Aleyna Çakır'ın şiddetini ses kaydına alan eski komşu, soruşturmayı değiştirecek kayıtla birlikte Müge Anlı'ya geldi. Canlı yayında dinlenilen Aleyna Çakır'ın ses kaydının ardından önemli gelişme! Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı Müge Anlı canlı yayınında! Gizemli bir misafir, tuzak mı kuruldu yoksa her şey planlı mı?

Hatice Kahraman'ın tuhaf hırsızlık olayı 4 yıldır kayıp 92 yaşında bir kadın, anne katili olmakla suçlanan kızlar, şüpheli bir damat... Gülsüm ninenin akıbetiyle ilgili iddialar Müge Anlı'da! Sokağa bırakılan bir bebek, 31 yıllık evlat hasreti. Şerife Hanım'ın 3.5 aylıkken ayrıldığı kızıyla ilgili gelişmeler Müge Anlı'da!