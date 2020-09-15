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    • 15.09.2020 10:20
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    ! Aleyna Çakır'ın ses kaydı sonrası Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Ailenin avukatı 'da...

    Atv canlı yayınında,  ile Tatlı Sert'te bugün, (15 Eylül 2020 Salı) neler yaşanıyor? Atv canlı yayınında, faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Türkiye'yi sarsan Aleyna Çakır'ın ölümünde son durum ne? Aleyna Çakır'ın ses kaydı sonrası Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Ailenin avukatı Müge Anlı canlı yayınında son dakika Aleyna Çakır gelişmelerini aktarıyor...

    Türkiye onun için ağlıyor! Yardım çığlıkları, anne-babanın feryadı. 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın acı sonu! Sönen hayatlar, yıkılan hayeller, acı, ızdırap, gözyaşı... Bir annein haykırışı, bir babanın çığlığı... 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüyle ilgili şiddet iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Canlı yayına bağlanan görgü tanıklarının iddiaları her geçen gün daha daha korkutucu olmaya başlıyor. Ceza hukukçuları ise Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili tek bir noktaya dikkat çekiyor. Daha önce defalarca şiddet gören Aleyna Çakır'a ait tüm dosyaların tek bir davada birleşmesi isteniyor.

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    Aleyna Çakır'ın şiddetini ses kaydına alan eski komşu, soruşturmayı değiştirecek kayıtla birlikte 'ya geldi. Canlı yayında dinlenilen Aleyna Çakır'ın ses kaydının ardından önemli gelişme! Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı Müge Anlı canlı yayınında! Gizemli bir misafir, tuzak mı kuruldu yoksa her şey planlı mı?

    Hatice Kahraman'ın tuhaf hırsızlık olayı 4 yıldır kayıp 92 yaşında bir kadın, anne katili olmakla suçlanan kızlar, şüpheli bir damat... Gülsüm ninenin akıbetiyle ilgili iddialar Müge Anlı'da! Sokağa bırakılan bir bebek, 31 yıllık evlat hasreti. Şerife Hanım'ın 3.5 aylıkken ayrıldığı kızıyla ilgili gelişmeler Müge Anlı'da!

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    Haberler Televizyon ATV CANLI YAYIN İZLE! Aleyna Çakır'ın ses kaydı sonrası Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Ailenin avukatı Müge Anlı'da...
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