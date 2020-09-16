Atv canlı yayınında, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, (16 Eylül 2020 Çarşamba) neler yaşanıyor? 3 Haziran'da Ankara Keçiören'deki evinin salonunda yerde yüzüstü yatar halde ve boynunda bornoz kuşağı bağlı bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde kan donduran iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak canlı yayına bağlanan ismini vermek istemeyen bir izleyicinin, Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümitcan Uygun'un annesiyle ilgili şoke eden bir iddiada bulundu. İddiaya göre Ümit'in annesi, çalıştığı mevkiye dayanarak kızları gece yaşamına yönlendiriyor. Gizli tanıklar anlattı, komşu konuştu! Soruşturmanın seyri değişiyor... İfadeler, deliller, belgeler, korkunç iddialar, inanılmaz suçlamalar! 21 yaşındaki Aleyna Çakır nasıl ve neden öldü?

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 15.09.2020 Salı günü tarihli programında Araştırma Gazeteci Müge Anlı'nın, Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünü her detayıyla aydınlatmaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

Programın dün yayınlanan bölümünde gizli tanık olarak canlı yayında telefona bağlanan kişi olayı dahada ileri noktalara taşıyabilecek dehşet verici iddialarda bulundu. İsmini vermek istemeyen kadın tanık, Ümit Can Uygun'un annesinin çocuk eğitimeni olduğunu belirtti ve "Yurtta çalışan Ümit'in annesinin kızları gece yaşamına yönlendirdiğini duydum." açıklamasında bulundu. Bu açıklama ardında çok fazla iddia bulunduğunu ve söylenti olduğunu belirten Müge Anlı, "Ama madem çocuk eğitmenisiniz, keşke biraz kendi çocuğunuzu da eğitseydiniz." diye seslendi.