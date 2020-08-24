Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'un bikinili paylaşımı şoke etti! 'Bu nasıl benzerlik, Esra Erol sandım'

Eda Erol, Bihter Erol, Pervin Erol, Filiz Erol olmak üzere 4 kız kardeşe sahip olan Esra Erol imaj değişikliğine gitti. 2 çocuk annesi Esra Erol, saçını kestirdi ve rengini biraz daha açtırdı. Yeni hali ile beğeni toplayan Esra Erol ile kardeşi Eda Erol'u görenler, şaşırdı. Nedeni ise Eda Erol ile Esra Erol'un birbirine olan benzerliği...