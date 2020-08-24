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Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'un bikinili paylaşımı şoke etti! 'Bu nasıl benzerlik, Esra Erol sandım'

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'un Instagram paylaşımını görenler şaşırdı. Geçtiğimiz ay ablası Esra Erol ile Bodrum'da görüntülenen Eda Erol, tatile tüm hızıyla devam ediyor. Siyah bikinili fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Eda Erol'u görenler ablası Esra Erol sandı. Güzelliği ile beğeni yağmuruna tutulan Eda Erol'a takipçileri, 'Bu nasıl benzerlik, Esra Erol sandım' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Eda Erol'un yaz tatilinden yaptığı paylaşımlar ve ünlülerin tail fotoğrafları...

24.08.2020 14:54 - Son Güncelleme: 24.08.2020 15:06
Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'un bikinili paylaşımı şoke etti! 'Bu nasıl benzerlik, Esra Erol sandım'

Eda Erol, Bihter Erol, Pervin Erol, Filiz Erol olmak üzere 4 kız kardeşe sahip olan Esra Erol imaj değişikliğine gitti. 2 çocuk annesi Esra Erol, saçını kestirdi ve rengini biraz daha açtırdı. Yeni hali ile beğeni toplayan Esra Erol ile kardeşi Eda Erol'u görenler, şaşırdı. Nedeni ise Eda Erol ile Esra Erol'un birbirine olan benzerliği...

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Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'un bikinili paylaşımı şoke etti! 'Bu nasıl benzerlik, Esra Erol sandım'

Instagram'dan tatil fotoğrafları paylaşmaya devam eden Eda Erol, ablası Esra Erol'a benzetildi.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'un bikinili paylaşımı şoke etti! 'Bu nasıl benzerlik, Esra Erol sandım'

Eda Erol, daha önce ünlü türkücü Alişan ile nişanlanmış ancak ikilinin ilişkisi kısa süre içerisinde bitmişti.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'un bikinili paylaşımı şoke etti! 'Bu nasıl benzerlik, Esra Erol sandım'

İşte Eda Erol'un tatil paylaşımları ve ünlülerin yaz tatilinden kareler...

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'un bikinili paylaşımı şoke etti! 'Bu nasıl benzerlik, Esra Erol sandım'

ESRA EROL VE KARDEŞİ EDA EROL

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