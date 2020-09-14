Esra Erol'da canlı yayınında bugün, neler oluyor? Son dakika gelişmeleri herkesi şoke edecek! Daha 26 yaşında 5 kız evlat dünyaya getirdi, erkek çocuk dünyaya getirmediği için eşi sokağa attı. Türkiye genç bir kadının dramına şahit olacak! Deniz Hanım konuşacak, Türkiye onun yaşadıklarını konuşacak.

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8 yaşındaki epilepsi hastası çocuğunu alıp 3 Haziran'da evli sevgilisine kaçtı! Esra Erol'un teklifine Nazan'ın son kararı ne olacak? Evli olan sevgilisi Uğur'un yanına mı gidecek yoksa evlatlarıyla birlikte yepyeni bir hayata mı başlayacak? Nazan son kararını verdi! Sevgilisi Uğur'un yanına giden Nazan Atv canlı yayınına Erdek'ten bağlanıyor!

21 gün önce kocası Ali Gazi 4 yaşındaki evladını kaçırdı, o da yetmedi 'Ya eve dönersin ya da bir daha çocuğunu göremezsin' dedi. Türkiye'nin konuştuğu olayda büyük gün! Begül evladına kavuşabilecek mi? Begül'ün kaçırıldığını iddia ettiği 4 yaşındaki çocukla ilgili son dakika gelişmesi!

Türkiye bu olayı konuşacak. "Kayınvalidem Müjgan ve annesi beni sokağa attı. 4 buçuk aylık hamile olan karım İpek'ten beni ayırmak istiyorlar" diyen Hakan Bey'in isyanı!