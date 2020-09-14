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    • 14.09.2020 16:35
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! Epilepsi hastası çocuğunu bıraktı sevgilisinin yanına kaçtı...

    Atv canlı yayınında 'da bugün, (14 Eylül 2020 Pazartesi) neler yaşanıyor? 12 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol’da bulmaya devam edecek. 8 yaşındaki epilepsi hastası çocuğunu alıp 3 Haziran'da evli sevgilisine kaçtı! Esra Erol'un teklifine Nazan'ın son kararı ne olacak? Evli olan sevgilisi Uğur'un yanına mı gidecek yoksa evlatlarıyla birlikte yepyeni bir hayata mı başlayacak? Nazan son kararını verdi! Sevgilisi Uğur'un yanına giden Nazan Atv canlı yayınına Erdek'ten bağlanıyor! Hepsi ve daha fazlası 14 Eylül Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    'da canlı yayınında bugün, neler oluyor? Son dakika gelişmeleri herkesi şoke edecek! Daha 26 yaşında 5 kız evlat dünyaya getirdi, erkek çocuk dünyaya getirmediği için eşi sokağa attı. Türkiye genç bir kadının dramına şahit olacak! Deniz Hanım konuşacak, Türkiye onun yaşadıklarını konuşacak.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    8 yaşındaki epilepsi hastası çocuğunu alıp 3 Haziran'da evli sevgilisine kaçtı! Esra Erol'un teklifine Nazan'ın son kararı ne olacak? Evli olan sevgilisi Uğur'un yanına mı gidecek yoksa evlatlarıyla birlikte yepyeni bir hayata mı başlayacak? Nazan son kararını verdi! Sevgilisi Uğur'un yanına giden Nazan Atv canlı yayınına Erdek'ten bağlanıyor!

    21 gün önce kocası Ali Gazi 4 yaşındaki evladını kaçırdı, o da yetmedi 'Ya eve dönersin ya da bir daha çocuğunu göremezsin' dedi. Türkiye'nin konuştuğu olayda büyük gün! Begül evladına kavuşabilecek mi? Begül'ün kaçırıldığını iddia ettiği 4 yaşındaki çocukla ilgili son dakika gelişmesi!

    Türkiye bu olayı konuşacak. "Kayınvalidem Müjgan ve annesi beni sokağa attı. 4 buçuk aylık hamile olan karım İpek'ten beni ayırmak istiyorlar" diyen Hakan Bey'in isyanı!

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