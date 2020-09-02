Esra Erol canlı yayınında bugün (2 Eylül Çarşamba) neler yaşanıyor? 12 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, 2 Eylül Çarşamba 16.20'de izleyicisi ile buluştu. Kocası başkasıyla düğün yaptı, o 30 günlük bebeğiyle yapayalnız kaldı! Elif, kocası Tarık Bayraktar ile Esra Erol'da canlı yayınında karşı karşıya! Akılalmaz ihanette günler karı -koca günler sonra tüm kozlarını Atv Esra Erol'da canlı yayınında paylaşacak.
ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE 2 EYLÜL 2020 - TIKLA
"BEN DOĞUM YAPARKEN KOCAM DÜĞÜN YAPTI"
"O beni bıraktı gitti, başkasıyla evlendi. Ben doğum yaptım, o düğün yaptı, onun videolarını izledim doğumdan sonra" dedi, Türkiye bu düğünü konuştu. İtiraflarıyla, rahat tavırlarıyla herkesi şoke etti. Türkiye'nin konuştuğu Tarık Bayraktar'ın ihanetinde şaşırmaya devam edeceksiniz.
Yeni sezona giriş yapan başarılı sunucu Esra Erol, konularıyla gündeme yine bomba gibi düştü. Dünkü yayınıyla Twitter'da çok konuşulanlar arasına giren Esra Erol'da programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
31 Ağustos'ta Hatay'dan canlı yayına gelen Elif Bayraktar, "7 aylık hamileyken eşim tarafından terk edildim. Hamileliğimin son iki ayını ailemin yanında geçirdim. Beni bu sürede hiç aramadı, doğuma gittiğim sırada ise eşimin bir başkasıyla dini nikah kıydığını ve üstüne bir de düğün yaptığını öğrendim." diyerek yaşadıklarını Esra Erol'a anlattı.
KARISI DOĞUMA GİTTİ, AYNI GÜN BAŞKASIYLA DÜĞÜN YAPTI!
İddialar üzerine canlı yayına bağlanan ve "Düğün görüntüleri için aramızda ufak bir eğlence yaptık. Ben eşimi terk etmedim, beni o terk etti. Şu an dini nikahlı olduğum eşim Ayşe, çocuğumu ve evli olduğumu biliyor. Eşim Elif evi temizlemiyor, bana sabah kahvaltı hazırlamıyor." diyerek kendini savunan Tarık'ın bu çıkışlarına Esra Erol, "Evlilik birine yemek yapmak, evi temizlemek değil. Siz bir hayatı paylaşmak üzere evleniyorsunuz, kimseyle kendinize hizmet etmesi için evlenemezsiniz. Evliyken bir başkasıyla nasıl düğün yapabildiniz?" diyerek yaptıklarının yanlış olduğunu söyledi.
SEVGİLİSİYLE KAÇTI, BABASININ DÜKKANINI SOYDU!
İrem İlter 21 yaşında genç bir kız... 4 ay önce erkek arkadaşı Abdül Samet Fıratoğlu ile ortadan kayboldu. O da yetmedi, babasının dükkanını erkek arkadaşıyla bir olup soydu. Ailenin feryadı yürek dağladı, yaşananlar herkesi şoke etti. Anne-kız aylar sonra ilk kez karşı karşıya geliyor!
EVİNE GİREN HIRSIZ KARISININ SEVGİLİSİ ÇIKTI, YETMEDİ...
"Evime giren hırsız meğer eşimin sevgilisiymiş" dedi, herkes şoke oldu. O da yetmedi, karısının bir başkasından dünyaya getirdiği iki çocuk Cihan Bey'in üzerine yazıldı. "Hayatım altüst oldu" diyen Cihan Bey'in büyük isyanı Esra Erol'da canlı yayınında.