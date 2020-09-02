KARISI DOĞUMA GİTTİ, AYNI GÜN BAŞKASIYLA DÜĞÜN YAPTI!

İddialar üzerine canlı yayına bağlanan ve "Düğün görüntüleri için aramızda ufak bir eğlence yaptık. Ben eşimi terk etmedim, beni o terk etti. Şu an dini nikahlı olduğum eşim Ayşe, çocuğumu ve evli olduğumu biliyor. Eşim Elif evi temizlemiyor, bana sabah kahvaltı hazırlamıyor." diyerek kendini savunan Tarık'ın bu çıkışlarına Esra Erol, "Evlilik birine yemek yapmak, evi temizlemek değil. Siz bir hayatı paylaşmak üzere evleniyorsunuz, kimseyle kendinize hizmet etmesi için evlenemezsiniz. Evliyken bir başkasıyla nasıl düğün yapabildiniz?" diyerek yaptıklarının yanlış olduğunu söyledi.