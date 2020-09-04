ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE! 'Anneme çökelek vermedi' dedi karısını aldattı o da yetmedi...

Karısı doğuma gitti, o başkasıyla evlendi. Yetmedi 'çökelek' dedi ortalık karıştı. Bu kez de sosyal medya paylaşımıyla Elif'i çileden çıkardı. Son hamlesi herkesi şoke edecek! 'Böyle evlat olmaz olsun' dedirten olay, ikinci büyük şoka hazır mısınız? İrem'in ailesi ve sevgilisiyle ilgili büyük kararı Esra Erol'da canlı yayınında! Hiç kimse duyduğuna inanamadı! 18 yıllık kocası Turan Kısak, en yakın arkadaşı Ersin'in karısı Leyla Hanım ile kaçtı! Pınar Hanım'ın kocası Turan Kısak, Atv canlı yayınında! Akılalmaz ihanette şok yüzleşme!

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Karısı Elif Hanım doğuma gitti, Tarık Bey ise başkasıyla düğün yaptı."Anneme kahvaltıda çökelek çıkartmadı, sadece yoğurt verdi" diyerek kendisini savunan Tarık Bayraktar, sözleriyle herkesi çileden çıkarttı. Kocası başkasıyla düğün yaptı, o 30 günlük bebeğiyle yapayalnız kaldı! Elif, kocası Tarık Bayraktar ile Esra Erol'da canlı yayınında karşı karşıya! Akılalmaz ihanette günler karı -koca günler sonra tüm kozlarını Atv Esra Erol'da canlı yayınında paylaşıyor!