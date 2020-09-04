Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Eylül 2020 Cuma) neler yaşanıyor? 3 yaşındaki Miraç'a ne oldu? Kaybının üzerinden 36 gün geçen Miraç bulundu mu? yoksa cinayete mi kurban gitti? Miraç Çiçek define anlaşmazlığı yüzünden cinayete mi kurban gitti? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 4 Eylül Atv Müge Anlı canlı yayın izle!

ATV CANLI İZLE MÜGE ANLI - TIKLA

92 yaşında şüpheli bir kayıp. Garip ilişkiler, inanılmaz suçlamalar, 4 yıldır kayıp olan Gülsüm ninenin başına ne geldi? Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşananlar Türkiye gündemine damga vurdu. Müge Anlı Atv canlı yayınında, faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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Müge Anlı, Gülsüm Çınar'ın kaybıyla ilgili Atv canlı yayınında ardı ardına gelen iddialar sonrasında tarafları dinledi. Mustafa ve Ayşe Avcı, sarf ettiği cümlelerle hem stüdyoda hem de ekranları başında bulunan izleyiciyi çileden çıkarırken, Ayşe Avcı'nın, canlı yayında ağzından kaçırdığı cümle sonrasında Müge Anlı ihbar hattı kilitlendi. 4 yıl önce evden ayrılıp bir daha geri dönmeyen, yapılan aramalardan da sonuç alınamayan 92 yaşındaki Gülsüm Çınar, damadı Mustafa Avcı'nın, baldızının kızı Sacide ile yasak aşkı nedeniyle cinayete mi kurban gitti?