LEYLA LYDİA TUĞUTLU KİMDİR?

Leyla Lydia Tuğutlu, 29 Ekim 1989'da Berlin'de doğdu. Türk bir baba ile Alman bir annenin kızıdır. İlkokula Türkiye'de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Yarı zamanlı olarak konservatuvara devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı. Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladıktan sonra konservatuvarı bırakarak, ilgi alanı olan manken ve fotomodelliğe başladı. Hâlen İstanbul Üniversitesi'nde Alman dili ve edebiyatı öğrencisidir. Tuğutlu, iyi derecede Türkçe; İngilizce ve Almanca bilmektedir.