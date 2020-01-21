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  • 21.01.2020 23:32
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 23:55

5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu ve ekibi yeni bir hastalıkla uğraşıyor

Kanal D ekranlarının sevilerek takip edilen dizisi 'nun yeni bölümündeki olaylar izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Yeni bölümde Hekimoğlu ve ekibi yeni bir bilmecenin çözümü için çalışmalara başlıyor ve bir yandan da Hekimoğlu kadının gerçekten zihinsel olarak hasta olup olmadığını da anlamaya çalışıyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler . bölüm fragmanını beklemeye başladı. İşte son bölümde yaşanan olaylar...

Salı akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Hekimoğlu dizisi bu akşam 4. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde Gülay'ın şizofren olması Hekimoğlu için vakayı daha da ilginç hale getiriyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Hekimoğlu 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Şizofreni hastası Gülay ve oğlu Kerem, bir gün Gülay'ın aniden fenalaşmasıyla kendilerini Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulurlar. Gülay'la ilgilenen doktor durumu alkole bağlı basit bir damar tıkanıklığı olarak değerlendirir. Ne var ki Kerem annesinin hastalanmasının başka bir nedeni olduğu konusunda ısrarcıdır.

HEKİMOĞLU 4. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLMUŞTU?

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