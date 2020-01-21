Salı akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Hekimoğlu dizisi bu akşam 4. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde Gülay'ın şizofren olması Hekimoğlu için vakayı daha da ilginç hale getiriyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Hekimoğlu 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Şizofreni hastası Gülay ve oğlu Kerem, bir gün Gülay'ın aniden fenalaşmasıyla kendilerini Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulurlar. Gülay'la ilgilenen doktor durumu alkole bağlı basit bir damar tıkanıklığı olarak değerlendirir. Ne var ki Kerem annesinin hastalanmasının başka bir nedeni olduğu konusunda ısrarcıdır.

HEKİMOĞLU 4. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLMUŞTU?