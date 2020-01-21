Star TV'nin ilgiyle takip edilen Çocuk dizisi bu akşam saat 20.00'de 17. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde sonunda beklenen mucize gerçekleşiyor, sürpriz bir isim Ali Kemal'i Efe'nin mahsur kaldığı markete yönlendiriyor. İzleyiciler bölümün ardından Çocuk 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇOCUK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bir marketin soğuk hava deposunda kapalı kalan Efe, kendinden geçmiştir. Hasan, Akça, Ali Kemal ve Şule; Efe'yi bulmak için büyük bir mücadele verirken zaman aleyhlerine işlemektedir. Şule, sokaklarda telaşla Efe'yi ararken düşer. Hamile olan Şule geçmişte yaşadığı kötü düşük tecrübelerinden birini daha mı yaşayacaktır?