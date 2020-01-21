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  • 21.01.2020 21:55
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 21:55

. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi? Hasan ve Ali Kemal, Efe'yi bulmaya çalışıyor!

Salı akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde bir marketin soğuk hava deposunda kapalı kalan Efe, kendinden geçiyor. Hasan, Akça, Ali Kemal ve Şule ise Efe’yi bulmak için büyük bir mücadele verirken zaman aleyhlerine işlemeye başlıyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler . bölüm fragmanını beklemeye başladı. İşte son bölümde yaşanan olaylar

Çocuk 18. bölüm fragmanı yayına girdi mi?

Star TV'nin ilgiyle takip edilen Çocuk dizisi bu akşam saat 20.00'de 17. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde sonunda beklenen mucize gerçekleşiyor, sürpriz bir isim Ali Kemal'i Efe'nin mahsur kaldığı markete yönlendiriyor. İzleyiciler bölümün ardından Çocuk 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇOCUK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bir marketin soğuk hava deposunda kapalı kalan Efe, kendinden geçmiştir. Hasan, Akça, Ali Kemal ve Şule; Efe'yi bulmak için büyük bir mücadele verirken zaman aleyhlerine işlemektedir. Şule, sokaklarda telaşla Efe'yi ararken düşer. Hamile olan Şule geçmişte yaşadığı kötü düşük tecrübelerinden birini daha mı yaşayacaktır?

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