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  • 22.01.2020 12:27
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 12:27

Hekimoğlu, Ramo, Çocuk ve Tutunamayanlar reyting sıralaması nedir? kim birinci oldu?

gün içerisinde dizi, film program ve haber bültenlerini takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. İzleyiciler gün sonunda hangi yapımın birinci olduğunu merak ediyor. Yapımların sona ermesiyle birlikte hakkında araştırmalarda artış yaşanıyor. 21 Ocak Salı günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak ediliyor. Total'de 1.sırada Show TV’de yayınlanan “Ramo”, 2.sırada “Fatih Portakal İle Fox Ana Haber”, 3.sırada Fox TV’de ekrana gelen “Kadın” yer aldı.

21 Ocak reyting sonuçları açıklandı

21 Ocak reyting sonuçları gün içerisinde dizi, film program ve haber bültenlerini takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. İzleyiciler gün sonunda hangi yapımın birinci olduğunu merak ediyor. Yapımların sona ermesiyle birlikte reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşanıyor. 21 Ocak Salı günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak ediliyor. Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır.

21 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Total'de 1.sırada Show TV'de yayınlanan "Ramo", 2.sırada "Fatih Portakal İle Fox Ana Haber", 3.sırada Fox TV'de ekrana gelen "Kadın" yer aldı. AB'de ise 1.sırada "Fatih Portakal İle Fox Ana Haber", 2.sırada Kanal D'de yayınlanan "Hekimoğlu", 3.sırada "Kadın" yer aldı.

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