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  • Son Güncelleme: 31.12.2019 17:46

kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel konuğu ?

, O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programının konuğu oluyor. Meriç Aral, Özge Özpirinçci ve Şebnem Bozoklu ile birlikte şarkı söyleyen Berrak Tüzünataç'ın hayat hikayesi seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, , kaç yaşında? O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu ?

Berrak Tüzünataç kimdir?

kimdir? O Ses Türkiye yılbaşı özel programıyla ekranlara geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı özel programında ünlü isimler yarışıyor. O Ses Türkiye'nin bu seneki konuğu Berrak Tüzünataç oldu. Meriç Aral, Özge Özpirinçci ve Şebnem Bozoklu ile birlikte şarkı söyleyen Berrak Tüzünataç'ın hayat hikayesi seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki, , kaç yaşında? O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Berrak Tüzünataç nereli? İşte Berrak Tüzünataç'ın hayatı...

BERRAK TÜZÜNATAÇ KİMDİR?

Birsen Berrak Tüzünataç, 2 Kasım 1984 tarihinde Yalova'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Koç Özel Lisesi ve İstanubl Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladıktan sonra Number 1 TV'de haber sunarak ekranlara ilk adımını atmıştır.

Sonrasında Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filmindeki küçük bir rolüyle de sinemaya adım atan Berrak Tüzünataç, Kanal D'de yayınlanan Ödünç Hayat adlı dizide Feyzan rolünü aldı.

Elveda Rumeli adlı televizyon dizisinde Vahide karakterini canlandıran Berrak Tüzünataç, bir süre de Show TV'de yayınlanan Bu Kalp Seni Unutur Mu adlı dizide rol almıştır.

"Fi" adlı dizide Özge karakterinde rol aldı.

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