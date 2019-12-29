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  • Son Güncelleme: 29.12.2019 20:52

MasterChef 2019 Türkiye kim kazandı? MasterChef şampiyonu kim oldu? MasterChef 2019 final özeti...

MasterChef 2019 78. final bölümüyle ekranlara geliyor. Şampiyon olan isim bugün belli oluyor. Finalde son 2'ye Alican ile Cemre kalmıştı. Heyecanla beklenen MasterChef 2019 şampiyonu canlı yayında açıklanacak. Heyecanla beklenen MasterChef 2019'un finalinde kazanan isim kim oldu? MasterChef 2019 Türkiye kim kazandı? MasterChef şampiyonu kim oldu?

MasterChef 2019 Türkiye kim kazandı?

MasterChef 2019'da final heyecanı yaşanıyor. Bütün sezonun birincisi olmaya hak kazanan yarışmacının ismi bugün açıklanacak. Dünkü yarı finalde Güzide elenmiş, finale Alican Sabunoğlu ile Cemre Uyanık kalmıştı. Sıra geldi büyük finale. Nefesler tutuldu ve büyük final beklenmeye başlandı. İki yarışmacı da heyecanla MasterChef şampiyonu olmayı beklerken, şefler herkesin merakla beklediği sonuçları canlı yayında açıklayacak. Peki, MasterChef 2019 şampiyonu kim oldu? MasterChef 2019 Türkiye kim kazandı? İşte 2019 MasterChef şampiyonu ile ilgili merak edilenler...

MASTERCHEF 2019 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

MasterChef 2019'un merakla beklenen finali bugün gerçekleştiriliyor. MasterChef 2019 finali 29 Aralık 2019 tarihinde başladı ve büyük final sonrası kazanan isim belli olacak. Final de son ikiye kalan Cemre ve Alican yaptıkları yemekleri şeflerin beğenisine sundular. Alacakları puanlar sonucu şampiyon olacak isim açıklanacak. Alican mı, Cemre mi? Merakla beklenen sorunun yanıtı ilerleyen saatlerde canlı yayında açıklanacak. MasterChef 2019'un şampiyonu belli olur olmaz takvim.com.tr'de yer alacak.

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