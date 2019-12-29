MasterChef kazanan ne ödül alacak? MasterChef Türkiye'de büyük final heyecanı yaşanıyor. Dünkü bölümde Güzide elenmiş finale Alican Sabunsoy ile Cemre Uyanık kalmıştı. Bugün MasterChef 2019 Türkiye'nin kazananı belli olacak. Yarışmacılar yemeklerini sergileyecekler ve kazanan isim canlı yayında açıklanacak. Yarışma ile ilgili en çok merak edilenlerden biri de bu seneki büyük ödülün ne olacağı. Peki, MasterChef kazanan ne ödül alacak? MasterChef 2019 Türkiye şampiyonu ödülü nedir? MasterChef'te büyük ödül ne kadar, kaç para verilecek?

MASTERCHEF'TE BÜYÜK ÖDÜL NEDİR?

MasterChef 2019 Türkiye'de final günü. Cemre ile Alican'ın yarılacağı büyük finalde ödülün ne olduğu merak ediliyor. Ancak ödül ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz sene büyük ödül 100 bin TL'ydi. Bu sezon da kazanan isme 100 bin TL verilmesi bekleniyor.

Para ödülü ile birlikte şampiyon olacak isim birincilik kupasını alacak.