ATV CANLI YAYIN

Kimse Bilmez final bölümünde neler olacak? Yıllardır fenomen dizileri izleyiciyle buluşturan atv'de Kimse Bilmez rüzgarı esiyor. 27. bölümüyle bu akşam izleyinin karşısına çıkan Kimse Bilmez'in bu bölümünde, Pilot babasının katilinin Ali olduğunu öğreniyor. Bu gerçeği öğrenen Pilot'un ne yapacağı merakla beklenirken, Ali ve Sevda için mutlu son olacak mı? heyecanı yaşanıyor. Kimse Bilmez final bölümü (27. bölüm) canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ 27. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Final bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kimse Bilmez'in bu bölümünde, Ali ve Sevda rahat bir nefes alma hayali kurarken çıka gelen Nedim, yıllardır içinde biriktirdiği intikam hissini bir anda ortaya çıkarır.

Tek hayali huzurlu bir hayat olan Ali, Nedim'in karanlık yüzünden sevdiklerini koruyabilmek için her şeyi göze alır. Öte yandan Nedim'in vurduğu Kurtbey, ölüm döşeğinde her şeyi Ali'ye anlatmak ister.

ALİ, ZEYNEP'İN KARDEŞİ OLDUĞUNU ÖĞRENEBİLECEK Mİ?

Ali, Kurtbey'in büyüttüğü Zeynep'in kardeşi olduğunu öğrenebilecek mi? Vedat ise babasının katilinin Ali olduğunu bile bile intikam hisleriyle yanıp tutuşmaktadır.Vedat en sonunda Pilot'a babasının katilinin Ali olduğunu söyler. Bu gerçeği öğrenen Pilot ne yapacak?

Ali'nin, Nedim'den kurtulmak için bir planı var mı? Kötülükleriyle nam salan Nedim, Sevda'yı öldürecek mi? Ali ve Sevda için mutlu son olacak mı?