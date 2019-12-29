MasterChef Cemre kimdir? MasterChef'te büyük final heyecanı yaşanıyor. MasterChef 2019'un dün akşam yayınlanan yarı final bölümünde Güzide elendi ve Cemre ile Alican finale kaldı. Finalist Cemre'nin hayat hikayesi, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, MasterChef Cemre kimdir, kaç yaşında? MasterChef 2019 finalisti Cemre Uyanık aslen nereli boyu kaç? İşte MasterChef Cemre ile ilgili merak edilenler...

MASTERCHEF CEMRE UYANIK KİMDİR, ASLEN NERELİ?

MasterChef 2019 finalisti Cemre Uyanık, 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katıldı. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor.

Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi.

MasterChef Türkiye'nin beşinci bölümünde Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve 14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı.

Cemre Uyanık'ın boyu ile ilgili bilgi bulunmuyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE YARI FİNALDE NELER YAŞANDI?

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği MasterChef Türkiye'de dün akşam yarı final heyecanı yaşandı. 4 ay önce 20 yarışmacı ile başlayan yarışmada Alican, Güzide ve Cemre yarı finale kaldı. Bu üç yarışmacı arasında zorlu bir mücadele yaşandı. 3 oyun sonrasında en düşük puanı alan Güzide, 2019 MasterChef Türkiye üçüncüsü olurken Cemre ile Alican, finalist olarak adlarını yazdırdılar. Bu akşam MasterChef şampiyonu, Alican ile Cemre arasında geçecek zorlu yarış sonrasında belli olacak.