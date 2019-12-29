MasterChef Alican kimdir? MasterChef'te büyük final heyecanı yaşanıyor. MasterChef 2019'un dün akşam yayınlanan yarı final bölümünde Güzide elendi ve Cemre ile Alican finale kaldı. Finalist Alican'ın hayat hikayesi, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, MasterChef Alican kimdir, kaç yaşında? MasterChef 2019 finalisti Alican Sabunsoy aslen nereli boyu kaç? İşte MasterChef Alican ile ilgili merak edilenler...

MASTERCHEF ALİCAN UYANIK KİMDİR, ASLEN NERELİ?

MasterChef finalisti Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. İlköğrenimini Adana'da tamamlayan Sabunsoy, daha sonra Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti.

Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla giren Sabunsoy, okulunun ikinci senesinde çalışmaya başladığını ve mutfağın büyülü dünyasından etkilenerek içindeki mutfak sevgisiyle eğitimini yarıda bırakıp yoluna aşçı olarak devam ettiğini belirtiyor.

Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a taşındı.

Alican Sabunsoy'un boyu ile ilgili bilgi bulunmuyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE YARI FİNALDE NELER YAŞANDI?

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği MasterChef Türkiye'de dün akşam yarı final heyecanı yaşandı. 4 ay önce 20 yarışmacı ile başlayan yarışmada Alican, Güzide ve Cemre yarı finale kaldı. Bu üç yarışmacı arasında zorlu bir mücadele yaşandı. 3 oyun sonrasında en düşük puanı alan Güzide, 2019 MasterChef Türkiye üçüncüsü olurken Cemre ile Alican, finalist olarak adlarını yazdırdılar. Bu akşam MasterChef şampiyonu, Alican ile Cemre arasında geçecek zorlu yarış sonrasında belli olacak.